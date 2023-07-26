"Жодних відступів для калію": у ЄС схвалили санкції проти Білорусі, — ЗМІ

Країни Євросоюзу не знімуть обмеження з білоруських калійних добрив. Новий пакет санкцій, який можуть оголосити вже в серпні, імовірно стосуватиметься авіації та товарів подвійного призначення.

Посли країн Європейського Союзу погодили новий пакет санкцій проти Білорусі. Про це повідомляє кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк у себе в Twitter.

"Посли ЄС щойно схвалили санкції проти Білорусі. Переважно авіація і товари подвійного призначення. Що ще важливіше: жодних відступів для калію. Але очікуйте, що це питання знову виникне восени" — написав журналіст.

Нагадаємо, Євросоюз не поспішав вводити нові санкції проти Білорусії. У західних ЗМІ писали, що деякі країни навіть подумували зняти вже введені обмеження, які, зокрема, стосувалися калійних добрив.

Проте 18 липня стало відомо, що європейські чиновники все ж таки не наважилися це зробити. Журналісти німецького видання DW отримали інформацію від джерел у Брюсселі, що сьомий пакет санкцій проти Білорусі введуть 9 серпня. Він стосуватиметься підтримки, яку білоруська влада надає Кремлю.

9 серпня — символічна дата для Білорусі. Саме цього дня 2020 року відбулися чергові вибори президента, після чого почалися протестні акції, які нинішній глава республіки Олександр Лукашенко жорстоко придушив . Мітингувальників катували і відправляли до в'язниць.

Фокус писав 22 липня, що в Білорусі з'явилося тактичне ядерне озброєння, перекинуте з Російської Федерації. Таку інформацію отримали журналісти видання CNN, поговоривши зі своїми джерелами в розвідувальному управлінні Міноборони США.

Перед цим 30 червня в День незалежності Білорусі Лукашенко заявив, що його країні ніколи не доведеться застосовувати ядерну зброю, отриману від РФ.

При цьому в Києві наголошували, що цей крок не має суттєвого значення для України. На думку Секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олексія Данілова, розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі спрямоване на залякування Заходу. Насамперед, Польщі та країн Балтії.