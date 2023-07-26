Ракетна атака по Україні 26 липня: Ігнат розповів, куди цілилися окупанти (фото, відео)

За даними журналіста Андрія Цаплієнка, росіяни одночасно атакували територію України ракетами "Кинджал", "Іскандер" і Х-101".

У середу, 26 липня, Збройні сили Російської Федерації запустили ракети по території України. У низці міст спрацювала протиповітряна оборона. Про це розповів речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

"Були в небі винищувачі Міг-31К, після фіксації яких у повітряному просторі Росії, було зафіксовано високошвидкісні цілі, ймовірно "Кинджали". Можливо, з "Кинджалами" були ще й балістичні ракети", — сказав Ігнат.

Спікер ЗС ЗСУ також повідомив, що робота протиповітряної оборони велася на кількох напрямках. Є інформація про збиті крилаті ракети в Київській області, у Дніпрі та в Харківській області.

Як зазначає Юрій Ігнат, російські ракети кілька разів змінювали напрямок руху і зрештою були спрямовані в бік міста Старокостянтинів Хмельницької області.

Зазначимо, що за 5 кілометрів від Старокостянтинова розташований однойменний військовий аеродром.

Інформацію про роботу ППО в Дніпропетровській області підтвердив голова ОВА Сергій Лисак. Чиновник також опублікував відповідні фото.

"Увечері наші захисники збили над областю ракету. Через падіння уламків сталася пожежа, яку рятувальники вже загасили. Люди не постраждали", — написав Сергій Лисак.

Збита російська ракета в Дніпропетровській області

ЗС РФ атакували Дніпровську область

Своєю чергою журналіст Андрій Цаплієнко заявив із посиланням на джерело у Збройних Силах, що російські окупанти одночасно атакували Україну "Кинджалами", "Іскандерами" та "Х-101".

За його словами, такі удари триватимуть доти, доки союзники нашої країни не перекриють постачання мікроелектроніки у РФ.

Обстріл України 26 липня: що відомо

Нагадаємо, 26 липня ЗС РФ випустили по Україні крилаті ракети з 12 стратегічних бомбардувальників Ту-95 МС з району Каспійського моря.

Повітряну тривогу було оголошено по всій країні. Повідомлялося про роботу ППО в Дніпропетровській і Кіровоградській областях.

У Повітряних силах також попередили про рух групи ракет уздовж кордону з Молдовою в напрямку Хмельницької області. Пізніше у Хмельницькій ОВА повідомили про роботу ППО.

Ми також писали про те, що 26 липня в Житомирській і Вінницькій областях пролунали вибухи. Раніше Повітряні сили ЗСУ попереджали про пуски крилатих ракет зі східного напрямку і закликали громадян не ігнорувати небезпеку.