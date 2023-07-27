Ракетна атака на Хмельницьку область: уламки впали біля приватного житлового будинку, деталі, — ОВА

За словами голови Хмельницької ОВА, уламки впали в населених пунктах Хмільницького району та на території приватного будинку в Старокостянтинівському районі.

На території Хмельницької області 26 липня впали уламки російських ракет. Про це заявив Перший заступник начальника місцевої ОВА Сергій Тюрін.

"Сьогодні ми знову були під масованим ударом ворога", — зазначив він, заявивши, що атаку було відбито.

За його словами, внаслідок збиття ракет уламки впали в населених пунктах Хмельницького району. Крім того, уламки ракети впали на території приватного будинку в Старокостянтинівському районі. Пошкоджено автомобіль.

"За наявною інформацією на цей момент, постраждалих немає", — ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, що раніше Повітряні сили ЗСУ заявили, що РФ атакувала "Кинджалами" Хмельницьку область. Згідно з даними повітряного командування, близько 19 год. 26 липня росіяни підняли в повітря бомбардувальники МіГ-31К. Бомбардувальники випустили чотири аеробалістичні ракети Х-47 "Кинджал". Метою ворога була Хмельницька область, йдеться в повідомленні ЗС ЗСУ.

Також повідомлялося, що 26 липня сили ППО збили 36 крилатих ракет. Так, українські захисники збили 33 крилаті ракети Х-101/Х-555, які здатні нести ядерний заряд.

"Ракети заходили в повітряний простір України з південно-східного напрямку, йшли на Захід, постійно змінюючи напрямок польоту", — йдеться в повідомленні командування Повітряних сил.