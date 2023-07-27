На озброєнні бригади "Азов" НГУ помітили рідкісний БТР-4 (відео)

Ще в 2009 році Ірак замовляв в України постачання понад 400 бронетранспортерів. Проте контракт не виконали й частину машин повернули, ймовірно, одна з них тепер служить "Азову".

Бригада Національної гвардії України "Азов" має на озброєнні український БТР-4, який виготовлявся під замовлення Іраку. Відео з бронетранспортером опублікував військовий в TikTok.

У відеоролику БТР-4 пересувається на одному з напрямків. Аналітики встановили, що у кадрі може бути БТР-4, який виготовляли для іракської армії. На ньому також встановлено одну з версій двигуна 3ТД. Його потужність складає від 400 до 600 кінських сил. Також існує версія БТР-4 з німецьким двигуном Deutz або італійський Iveco Cursor.

Український бронетранспортер вироблявся для декількох країн, зокрема для Іраку. У 2009 році "Укрспецекспортер" підписав контракт з Іраком на постачання 420 БТРів. Проте його не вдалося виконати в повній мірі. Проблеми почалися одразу з першої партії. Машини поставили на 6 місяців пізніше, ніж мали. Остання партія з 42 БТР-4 була відправлена в порт Умм-Каср у 2013 році. Проте Ірак виявив тріщини в корпусі й відмовився приймати машини. Всю партію повернули в Україну. Натомість Ірак вирішив придбати російські БТР-82. Україна пізніше знайшла іншого покупця в Нігерії, але невідомо, чи всі БТР-4 були відправлені в африканську країну.

Нагадаємо, 24 липня в мережі показали, як бійці ЗСУ тестують український БТР-4МВ1, який існує в одному екземплярі.

Також 4 квітня бригада "Спартан" показали БТР-4Е для знищення окупантів в Бахмуті.