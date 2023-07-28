Мінус "Борисоглєбськ-2", БАТ-2 та танки: нові втрати ЗС РФ на війни (список)

Сили оборони знищили російську установку "Солнцепек" з безпілотника, російські танки Т-90М та Т-72. Попри наступ ЗСУ, втрати несе більше саме окупант.

В ході бойових дій російські окупанти втратили ще 34 одиниці техніки, тоді як українська армія втратила 16 одиниць техніки. Про це повідомляє оглядач проєкту Oryx Якуб Яновський, який веде підрахунок втрат на основі відкритих даних.

У оновленому списку втрат російський список поповнився як старою технікою, так і важливою для окупантів засобів РЕБ та сучасних машин. Зокрема ворог втратив важливий радіоелектронний комплекс придушення БЗ-301Б "Борисоглєбськ-2". Це цінна машина, яка більше не буде створювати проблеми на напрямку, де її знищили.

Список втрат ЗС РФ

Також ЗСУ знищили 6 танків, серед яких новітній Т-90М, а також остання модернізація Т-72Б3. ЗСУ ліквідували ворожу важку вогнеметну установку ТОС-1А за допомогою дрону-камікадзе. Сили оборони продовжують знищувати російську артилерію: 2 установки БМ-21 "Град", 1 БМ-27 "Ураган" та дві артилерійські установки, а також машину керування артилерійським вогнем 1В14.

Інфографіка втрати російської техніки по типу озброєнь

Бійці "приземлили" один безпілотник "Картограф" та знищили 7 різних транспортних засобів та 9 БМП й БТР.

Разом з тим українські війська втратили 4 танки, один з яких було пошкоджено та покинуто. Західні та радянські БМП теж були втрачені, але дві БМП M2 Bradley були пошкоджені, скоріш за все їх повернуть у стрій після ремонту. Те саме й зі шведською CV9040C — вона не була знищена, а пошкоджена ударом БПЛА.

Оновлений список втрат ЗСУ

Нагадаємо, 26 липня аналітики підрахували, що ЗСУ в рази більше знищили техніки, ніж окупанти.

28 липня в окупованому Шахтарську прозвучали вибухи на території нафтобази.