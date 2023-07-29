Винесли урок із вторгнення РФ в Україну: США виділять $345 млн військової допомоги Тайваню, — AP

За словами журналістів, США направлять Тайваню ПЗРК, засоби розвідки і спостереження, вогнепальну зброю і ракети.

США 28 липня заявили, що передадуть Тайваню військову допомогу на суму в 345 мільйонів доларів. Про це пише видання Associated Press.

За словами журналістів, пакет військової допомоги включатиме ПЗРК, засоби розвідки і спостереження, вогнепальну зброю, ракети. Крім того, Штати навчатимуть тайванських військовослужбовців. Пакет зберуть з уже наявних запасів. Пентагон використовував аналогічні повноваження для доставки Україні озброєнь.

Видання пише, що американські законодавці чинять тиск на Пентагон і Білий дім, щоб ті доставили зброю Тайбею. Мета полягає в тому, щоб допомогти йому протистояти Китаю і утримати Пекін від думки про напад.

У матеріалі йдеться, що крім цього пакета Штати також продадуть Тайваню винищувачі F-16 та інші системи озброєння на 19 млрд доларів.

Як розповіла заступниця міністра оборони США Кетлін Гікс, відправка зброї на Тайвань до початку вторгнення Китаю є наслідком того, що Вашингтон виніс урок із вторгнення Росії в Україну.

За її словами, зусилля з поповнення запасів Тайваню після початку конфлікту будуть складнішими, тому що це острів.

Нагадаємо, що 25 липня повідомлялося, що китайська армія відпрацювала форсування військ через море. На цивільному поромі НВАК перекинули танки, БМП, броньовики та особовий склад. Аналітики вважають, що це було відпрацювання вторгнення на острів.

Крім того, 11 липня повідомлялося, що Тайвань перейматиме військовий досвід України . Навчання моделюватимуть захист пляжів, портів та аеропортів, а також перевірятимуть спроможність військових проводити протидесантні та контрнаступальні операції як у сільській місцевості, так і в містах, розповіли в Міністерстві оборони острова.