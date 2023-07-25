З прицілом на Тайвань: китайська армія відпрацювала форсування військ через море

На цивільному поромі НВАК перекинули танки, БМП, броньовики та особовий склад. Аналітики вважають, що це було відпрацювання вторгнення на острів.

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Народно-визвольна армія Китаю провела навчання з морського транспортування війська за допомогою великого порома. Вочевидь мета полягала в тому, щоб відпрацювати висадку на Тайвань. Про це повідомляє Army Recognition.

Масштабна десантна операція привернула увагу міжнародних ЗМІ. Під час інтегрованих навчань військово-цивільних навчань з проєктування потужності на великі відстані бригада Військово-морські сили використали пасажирське судно. Корабель з великою водотоннажністю використали для транспортування військ в Бохайському морі.

Для десантування військ бригада організувала війська в кілька бойових груп, які всі помістилися на корабель. Пасажирське судно "Чан Шань Дао" перевозило різноманітну військову техніку, в тому числі танки, БМП, тактичні машини, вантажівку, а також значну кількість військовослужбовців.

Ціль навчань — оцінка спроможності ВМС НВАК здійснювати морські перевезення в особливих умовах.

НВАК часто використовує великі поромні судна для перевезення військ. Ця практика широко застосовується під час амфібійних десантних операцій в усьому світі. Зважаючи на обмежену кількість спеціальних десантних кораблів, пороми можуть відігравати вирішальну роль в морських транспортних місіях після того, як морські шляхи і порти будуть убезпечені.

Аналітики припускають, що навчання є гіпотетичною операцією НВАК з "воззʼєднання" Тайваню. Нині острів готується провести свої навчання, які будуть направлені на силовий опір "воззʼєднання".

Нагадаємо, 17 липня Китай підвів до кордонів Тайваню 16 бойових кораблів і 15 літаків.

12 липня у НАТО заявили, що КНР кидає виклик безпеці блоку. Китай на це заявив, що Альянс хотів розширити вплив у його регіоні.