Пропагандисти РФ проігнорували атаку БПЛА по Москві та показували тільки Путіна, — росЗМІ

Замість того, щоб показати суспільству наслідки вибухів у центрі столиці, на державних телеканалах висвітлювали тему саміту "Росія-Африка" і розповідали про стихійні лиха в регіонах.

Російські державні та провладні телеканали проігнорували атаку БПЛА на Москву і замість цього показали парад із президентом Володимиром Путіним. Про це пише "Агентство. Новости" 30 липня.

Зазначається, що замість новин про те, що один із бізнес-центрів столиці був атакований невідомою повітряною ціллю, пропагандисти показували народу інші події, щоб нікого не налякати.

Зокрема, йдеться про телеканали "Первый", "Россия-1" і НТВ.

"Первый канал" у двох новинних блоках від 6 і 10 ранку проігнорував новину про атаку, головною темою був день ВМФ і парад на його честь у Санкт-Петербурзі за участю Путіна. Ведучі починали випуски зі слів привітань морякам", — ідеться в повідомленні.

На інших каналах пропагандисти висвітлювали подробиці саміту "Росія-Африка", а також окрему увагу приділили стихійним лихам у різних російських регіонах.

Про атаку БПЛА не прозвучало жодного слова.

Вибухи в Москві 30 липня: подробиці

У ніч на 30 липня жителі Москви і Підмосков'я могли чути гучні вибухи, які, як зазначив мер міста Сергій Собянін, нібито пов'язані з роботою ППО і атакою БПЛА.

"Сьогодні вночі здійснено атаку українських безпілотників. Незначно пошкоджено фасади на двох офісних вежах [бізнес-центру Москва-Сіті]. Жертв і постраждалих немає", — ідеться в повідомленні.

У Збройних силах України не оминули тему стороною і заявили, що війна давно стосується звичайних громадян РФ, тому те, що трапилося, не повинно нікого дивувати. Хоч би як російська влада намагалася приховати інформацію, люди починають усе усвідомлювати.

"Уже є певні настрої в Росії — щось прилітає, і голосно. Вони отримали те, чого хотіли", — заявив представник командування Повітряних сил України Юрій Ігнат.

Нагадаємо, 30 липня в мережі з'явилися перші кадри вибуху у вежі "Москва-Сіті". Дрон "посадили" на один із бізнес-центрів столиці.