РФ усіма силами намагається збільшити обсяги виробництва ракет та іншого озброєння, — ГУР

На тлі заяв Кремля про готовність до переговорів, російський ВПК нарощує обсяги виробництва озброєнь, зазначив речник ГУР Андрій Юсов. Ця зброя потрапляє на передову фактично з конвеєрів.

Російське керівництво поставило завдання перед виробниками зброї наростити обсяги виробництва ракет та іншого смертоносного озброєння. Однак ВПК росіян у цьому має певні проблеми, заявив 31 липня представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

Представник ГУР зазначив, що українська армія докладає максимальних зусиль щодо деокупації територій, однак окупанти Росія на цьому тлі наростити кількість озброєння, яке потрапляє на передову практично з конвеєра.

"Крім залишків ракет, росіяни намагаються налагодити виробництво нових, але з цим у них не все так добре. Фактично все, що виробляється, одразу ж спрямовують проти українців. Протягом місяця вони виготовляють десятки "Калібрів", значно менше — "Іскандерів" та "Кинджалів", — розповів Юсов.

За його словами, такі кроки свідчать про те, що в Кремлі говорять про готовність до переговорів, але водночас російська армія готує нові удари по цивільній інфраструктурі та мирному населенню.

"Політика ра*истів має на меті продемонструвати всьому світу, що вони є вбивцями. Також усе це яскраво показує, що будь-яке "заморожування" конфлікту, доки окупанти є на нашій землі, виступає певним заграванням із терористами", — переконаний Юсов.

Нагадаємо, наприкінці червня в "Ростех" заявили, що виробничі потужності "Уралвагонзавода" будуть повністю спрямовані на виробництво танків. На думку експертів, Росія таким чином намагається повернутися до радянської концепції та створити багатотисячний танковий парк.