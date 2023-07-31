КБ "Луч" створило з Туреччиною спільний бойовий модуль Koralp: що відомо

Ще 2 роки тому українське підприємство вело переговори щодо спільних розробок. Повномасштабна війна сповільнила процес, але роботи не відмінили.

Турецька компанія Best Group завершує інтеграцію приладу наведення та ракет РК-3 виробництва ДККБ "Луч". Про це повідомляє пресслужба українського виробника.

Під час виставки озброєнь IDEF-21, яка проходила два роки тому українське державне підприємство проводило переговори з турецьким Best Group щодо співпраці. Зазначається, що через повномасштабне вторгнення РФ в Україну міжнародні проєкти ДККБ "Луч" призупинились, але не зупинились. Тому вже під час цьогорічної виставки IDEF-2023 показали результати роботи.

Бойовий модуль Koralp має дві пускові установки для кумулятивних ракет РК-3К або осколково-фугасних РК-30Ф. Вони інтегровані з ПТРК "Корсар". Обидва керовані боєприпаси мають максимальну дальність стрільби 2,5 км. Також на бойовому модулі можуть встановлювати кулемет калібром .50 або 12,7*108. Окрім цього після випробувань очікується, що Koralp може надійти на озброєння ЗСУ.

"Незабаром наші підприємства планують завершити випробування і сподіваємося, що вогнева міць таких бойових модулів наблизить нашу Перемогу!" – резюмували у пресслужбі.

Нагадаємо, 5 грудня в аналізі Королівського обʼєднаного інституту оборонних досліджень назвали, в чому переваги української "Стугни" над російським "Корнетом".

25 липня ЗМІ писали, який зенітно-ракетний комплекс може створювати Україна, який за своїми характеристиками має бути кращим за С-300.