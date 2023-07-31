Україна уклала договір з виробником Bayraktar про будівництво центру для ремонту БПЛА

Підприємство займатиметься повним обслуговуванням дронів, а також створить робочі місця для українців, розповіли в Міноборони.

Міністерство оборони Україні та турецька компанія Baykar Makina, яка є виробником дронів Bayraktar, уклали договір про будівництво сервісного центру з ремонту та обслуговування безпілотних літальних апаратів. Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Зазначається, що цей проєкт було розроблено у рамках угоди між Україною та Туреччиною "про співробітництво у сфері високих технологій, авіаційній та космічній галузях".

Державний секретар Міністерства оборони України Костянтин Ващенко заявив, що це черговий крок, який суттєво посилить співпрацю двох країн у сфері оборони.

"Створення сервісного центру стане вагомим внеском у посилення оборонних спроможностей України та допоможе наблизити нашу перемогу. Від імені Міністра оборони Олексія Резнікова дякую всій команді, яка працювала над проєктом. Це лише перший етап роботи", — наголосив він.

За словами Ващенко, проєкт також допоможе Україні й в економічному плані, адже створить робочі місця та закладе основу системної роботи у галузі оборони.

"Кожен в Україні знає, що таке "Байрактар", знає вашу компанію. Але ми рухаємося вперед і нам важливо створювати власну базу в Україні для обслуговування безпілотників. Цей спільний проєкт закладе основу нашої системної роботи, створить робочі місця в Україні. Ми досягли згоди, найближчим часом буде створено центр", — резюмував він.

Державний секретар МОУ додав, що наразі політика українського оборонного відомства спрямована на посилення власних спроможностей із ремонту військової техніки.

"Це стосується не тільки безпілотників. Це стосується і важкої бронетехніки, інших засобів ведення бою. Ми розуміємо, що нам потрібно розвивати власну інфраструктуру, створювати власні робочі місця, навчати наш власний персонал для того, щоб навіть після перемоги ми мали можливість бути максимально ефективними й використовували наявні ресурси для підтримання обороноздатності держави на належному рівні", — підсумував Ващенко.

До слова, 23 червня, турецька компанія Baykar отримала дозволи на виробництво в Україні безпілотників Bayraktar TB2 та AKINCI SİHA з 2025 року.

У грудні 2022 року Верховна Рада ратифікувала договір із Туреччиною, який дасть змогу Baykar запустити виробництво дронів в Україні. Варто зазначити, що країни підписали угоду про спільну розробку технологій до початку повномасштабного вторгнення Росії.

Наприкінці січня 2023 року український посол у Туреччині Василь Боднар повідомив про завершення проєкту будівництва заводу Baykar в Україні. За його словами, підприємство має запрацювати до 2025 року з частковою локалізацією виробництва.