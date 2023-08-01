По тій же будівлі: у РФ заявили про нову атаку БПЛА на "Москву-Сіті" (фото, відео)

За даними МНС Росії, в результаті атаки безпілотників по Москві в вежі "IQ-кварталу" було "порушено засклення" на площі 150 квадратних метрів.

У ніч на 1 серпня в столиці Російської Федерації бізнес-центр "Москва-Сіті" зазнав атаки безпілотних літальних апаратів. Про це написав мер Москви Сергій Собянін у своєму Telegram-каналі.

За словами глави російської столиці, кілька дронів було збито на підльоті до Москви. За його словами, одна з будівель була повторно пошкоджена.

"Один долетів до тієї ж вежі в Сіті, що й минулого разу. Ушкоджено фасад на рівні 21 поверху. Порушено засклення", — написав Сергій Собянін.

Мер Москви також додав, що інформації про постраждалих наразі не надходило.

"Агентство міських новин "Москва" пише, що за даними Головного управління МНС Росії, від удару безпілотника постраждала вежа "IQ-кварталу". За даними відомства, у будівлі "порушено скління на площі 150 кв. м".

Як зазначає Telegram-канал Astra, на 21 поверсі вежі "IQ-кварталу" знаходиться Міністерство економічного розвитку РФ.

Видання RT повідомляє з посиланням на Міноборони РФ, що в Одинцовському та Нарофомінському районах Підмосков'я було знищено два дрони.

Про атаку дронів на Москву також написав Telegram-канал "Осторожно новости". Автори каналу зазначили, що перші повідомлення про роботу ППО почали надходити з Кубинки, Одинцово та Наро-Фомінська.

Також повідомлялося, що аеропорт "Внуково" був тимчасово закритий на приліт і виліт через атаку безпілотників, проте згодом відновив свою роботу.

Нагадаємо, що вночі 30 липня у Москві та Підмосков'ї пролунали вибухи. У Міноборони РФ заявили, що один дрон знищений у повітрі над територією Одинцовського району Підмосков'я, а ще два були придушені та посаджені на території району"Москва-Сіті".

За даними пропагандистів, перший дрон прилетів до хмарочоса "IQ кварталу", а другий — до будівлі бізнес-центру "Око-2". Через атаку в аеропорту Внуково запровадили режим "Килим".