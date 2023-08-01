"Допомагали ухилянтам": двоє українців отримали по 5 років в'язниці за Telegram-канал про повістки

Обвинувачені розповсюджували інформацію про місця, де працівники ТЦК найчастіше вручають повістки військовозобов'язаним чоловікам.

На Черкащині адміни Telegram-каналів отримали по 5 років в'язниці за свою діяльність пов'язану з повістками. Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури 31 липня.

За інформацією слідства, йдеться про двох адмінiв, які могли перешкоджати загальній мобілізації в Україні. Вони отримали термін із одночасним встановленням випробувального терміну.

"Прокурор у суді довів, що вказані особи створили та адміністрували декілька тематичних груп Інтернет-додатку "Телеграм". У цих групах обвинувачені розповсюджували інформацію, спрямовану на ухилення громадянами України від мобілізації в умовах воєнного стану", — йдеться у повідомленні.

За допомогою їхніх спільнот громадяни могли дізнатися про місця, де в місті ходять співробітники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки та роздають повістки.

Така діяльність зіграла проти них. Затримані чоловіки визнали свою провину.

"(Вони — ред.) запевнили про недопущення у майбутньому протиправної поведінки, спрямованої на перешкоджання законній діяльності ЗСУ", — йдеться у повідомленні.

У Черкаській обласній прокуратурі зазначили, що обвинувачених було засуджено до п'яти років ув'язнення.

Варто зазначити, що в Україні у зв'язку з повномасштабною війною діє воєнний стан та загальна мобілізація. Триватимуть такі заходи до 18 листопада 2023 року із можливістю подальшого продовження.

Раніше ми розповідали, кого першим мобiлiзують у серпні 2023 у зв'язку із загальною мобілізацією. Українській армії, до всього іншого, потрібні фахівці зі знанням іноземних мов для взаємодії із закордонними інструкторами.