Водогін довжиною 150 км: у Кабміни розповіли, як долають наслідки підриву Каховської ГЕС

Протягом двох місяців після теракту спеціалістам вдалось прокласти десяту частину труб, які потрібні для відновлення водопостачання 1 млн людей.

Голова Державної агенції з відновлення Мустафа Найєм повідомив про хід будівництва водогонів, завдяки яким отримають воду населені пункти на березі обмілілого Каховського водосховища. Про це чиновник розповів у Telegram-каналі.

Уряд України будує водогони завдяки підтримці проєкту USAID "Економічна підтримка України". Вказано, що будуть три гілки водогонів загальною довжиною 150 км. Воду будуть брати з річок Дніпро та Інгулець і доправлятимуть до населених пунктів, які постраждали від підриву Каховської ГЕС у Дніпропетровській області.

Найєм назвав маршрути водогонів:

Кривий Ріг — р. Інгулець — Кряжове. З 27 км водогону прокладено більш ніж половину — 14 км;

Марганець — Нікополь — Покров. З 41 км прокладено 3,5 км труб. На цій ділянці будівельники прокладають труби та проводять геодезичні та земляні роботи;

Запоріжжя — Томаківка — Марганець. З 77 км водогону не збудовано ще жодного кілометра. Поки що ідеться про 67 км траншей, очікується прибуття труб.

Водогін на Дніпропетровщині

Загалом можна підсумувати, що будова трьох гілок водогону завершена лише на 11%: зі звіту Наєма випливає, що прокладено лише 17,5 км труб, а води у населених пунктах поки що немає.

Дніпропетровщина - черга за водою

Чиновник опублікував відео, у якому розповідається про деякі деталі будівництва. Зокрема вказано, що термін реалізації проєкту — 3 місяці. Також зазначається, що при будівництві водогону використовують сучасні технології та обладнання.

На відео Найєма — кадри будівництва водогону:

риття траншей;

Риття траншей для водогону на Дніпропетровщині

прокладання труб;

Труби для водогону на Дніпропетровщині

стан Каховського водосховища після російського теракту на Каховській ГЕС.

Каховське водосховище обміліло після дітриву ГЕС

Зазначимо, підрив Каховської ГЕС стався на 6 червня 2023 року. Російське командування вчинило теракт, внаслідок якого стався екоцид на території Херсонщини та Дніпропетровщини. Зокрема, спершу почалась повінь — рівень води подекуди піднявся на висоту до 5 метрів. Коли рівень води спав, суттєво обміліло Каховське водосховище, яке постачало воду жителям правобережжя на Дніпропетровщині. Мінагрополітики підрахувало, що українська економіка зазнала збитків в обсязі 150 млрд грн.

Нагадуємо, уряд України украв угоду з Хорватією, втілюючи програму з розмінування сільгоспземель. Згідно з угодою, дві хорватські компанії відкриють свої філії та будуть випускати техніку для розмінування.

Між тим міністр Кубраков розповів деталі програми єВідновлення. З його слів, уряд виділив майже 400 млн грн на фінансування дрібного ремонту пошкодженого житла. Попереду — фінансування решти заявок на дрібний та капітальний ремонт.