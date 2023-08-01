Польща ремонтує Leopard 2: скільки незворотних втрат західних танків у ЗСУ, – Forbes

Поки в наступі були помічені не всі моделі західних танків, проте Leopard 2A4 та 2A6 вже були в боях, де отримували пошкодження.

Російські пропагандисти широко показують всі випадки знищення чи пошкодження західних танків та БМП. Часто вони показують ті самі кадри, але під іншим ракурсом. У виданні Forbes пишуть, що ЗСУ незворотно втратили лише три західних танки.

Польща взяла на себе питання ремонту німецьких танків Leopard 2A4, які були пошкоджені в ході бойових дій. В залежності від того, скільки танків зможе відремонтувати PGZ, залежить і кількість втрат західних машин. Якщо поляки відремонтують всі пошкоджені Leopard 2A4, то незворотні втрати ЗСУ танків саме західного виробництва складатимуть 3 машини.

У виданні зазначають, що це дуже непогані показники, бо усього Україні передали 95 танків. Низький рівень втрат здебільшого пояснюється живучістю західних машин. Знерухомити Leopard 2, Abrams M1 чи Challenger 2 не складно, але їх важко знищити.

Якщо поляки відремонтують всі пошкоджені Leopard 2A4, то незворотні втрати ЗСУ танків саме західного виробництва складатиме 3 машини

Радянські/російські танки вибухають як петарди, коли в них влучають снаряди. Проблема в тому, що боєприпаси зберігають під баштою, що викликає їхню детонацію. В західних машинах боєприпаси зберігаються в спеціальних відсіках. Вони мають відділення з вентиляцією, куди може піти вибухова хвиля.

Поки Україна має доступ до ремонтних потужностей партнерів, її арсенал танків буде існувати. Тим паче Польща та Німеччина досягли угоди щодо ремонту українських Leopard 2A4. Дані про втрати Leopard 2 журналісти взяли з проєкту Oryx, які ведуть список втрат на основі фото та відео фіксацій.

Усього українська армія матиме близько 240 танків Leopard 1A5, Leopard 2A4, Leopard 2A6, Stridsvagn 122, M1 Abrams та Challenger 2. Їх ремонтуватимуть одразу пʼять іноземних ремонтних центрів, а Rheinmetall хоче ремонтувати танки прямо в Україні.

Нагадаємо, 31 липня ЗМІ писали, що ремонт танків Leopard 2 хочуть перенести в Україну.

26 липня ЗМІ повідомили, що в Україні почали модернізувати танки Leopard 2A4.