Робить автомат дистанційно керованим: турецька Promec створила незвичний пристрій

Розробка дозволить встановити зброю на стенд й вести вогонь в 100 метрах до неї. Це значно безпечніше для бійців у небезпечних зонах.

На виставці озброєнь IDEF-2023 в Стамбулі турецька компанія Promec показала Promavzer, який робить будь-яке стрілецьке озброєння дистанційно керованим. Про це повідомляє Army Recognition.

Promavzer — це легкий та мобільний пристрій, розроблений для сил безпеки, які працюють в зоні підвищеного ризику. Система дозволяє перетворити гвинтівку на дистанційно керовану. Розгорнути систему для використання можна усього за 5-10 хвилин.

Зазначається, що виріб важить 10-15 кг в залежності від комплектації, що дозволить його переносити солдатам на спині. Крім того Promavzer дозволяє обʼєднувати воєдино різні типи озброєння, наприклад, дві гвинтівки калібром 5,56 та 7,62 мм. До того ж на зразковому варіанті гвинтівка М4 інтегрована разом з гранатометом, проте наразі невідомо, чи їх можна інтегрувати разом, чи це зроблено для демонстрації.

Promavzer дозволяє обʼєднувати воєдино різні типи озброєння

Керування гвинтівками після підʼєднання до пристрою буде відбуватись за допомогою джойстика дротовим чи бездротовим способом в радіусі 100 метрів. Promavzer оснащено камерами з лазерним далекоміром та тепловізором, щоб боєць міг діяти в будь-яких умовах. За необхідністю в нього можна встановити і інші камери.

Генеральний менеджер Promec Юсуф Елдоган заявив, що Promavzer знаходиться на стадії прототипу. До кінця року компанія хоче завершити експлуатаційні та екологічні випробування, щоб передати розробку у військо.

Нагадаємо, 27 липня Україна представила оновлений броньовик "Новатор" на виставці IDEF-2023.

31 липня ЗМІ писали, що в Туреччині створили високоточний детонатор TGK для 155-мм снарядів.