Найманці Пригожина, зі слів постійної представниці США в ООН Томас Грінфілд, становилять загрозу для всього Заходу.

Постійна представниця США в ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що атака ПВК "Вагнер" буде вважатися атакою уряду РФ. Про це повідомили в "The first news".

"Будь-яка атака ПВК "Вагнер" буде розцінена як атака російського уряду", — відповіла Лінда Томас-Грінфілд на питання про занепокоєння щодо можливих дій найманців проти Польщі під час брифінгу для преси.

З її слів, найманці ПВК "Вагнер" становлять загрозу для всього Заходу. Також Лінда Томас-Грінфілд зазначила, що побачивши дії ПВК "Вагнер" на африканському континенті США "безумовно стурбовані" тим, що найманці можуть зробити від імені російського уряду, адже вони не діють незалежно від Москви.

Нагадаємо, під час візиту до Росії 23 липня Олександр Лукашенко повідомив, що бійці ПВК "Вагнер" просяться піти на Польщу. З його слів, у лавах "вагнерівців" уже давно мають місце "погані настрої", оскільки вони нібито пам'ятають, хто надсилав зброю українським бійцям, які захищали Бахмут. Водночас сам Лукашенко, як він зазначив, проти такої ініціативи.

Тоді після заяви Лукашенка польське військове керівництво ухвалило рішення про створення спеціального підрозділу, щоб протидіяти загрозі з боку ПВК "Вагнер". Зокрема, новий військово-інженерний батальйон буде дислокований недалеко від Сувалкського коридору.

1 серпня викладач британського Університету Бата доктор Стівен Голл заявив, що найманці ПВК "Вагнер" можуть створити низку проблем країнам Балтії. Адже вони можуть організувати напад з метою відриву прибалтійських країн від НАТО.