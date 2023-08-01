"Скоро будемо в Україні": боєць ЗСУ показав навчання на M1 Abrams зсередини (відео)

Українська армія отримає 31 танк у версії M1A1 FEP, яка за своїми можливостями не гірше за M1A2 SEPv2, створену у 2010-х роках.

Українські військові показали навчання на американському танку M1 Abrams, які мають передати Сполучені Штати. Відео опублікував один з військових в TikTok.

Сполучені Штати передадуть Україні 31 танк Abrams M1A1 FEP. Нині військові проходять навчання на американських машинах. Зокрема у відео показані кадри зсередини танка від обличчя механіка-водія. Також у кадрі видно, як повертається гармата та перемикається приціл у режим DCE-A.

DCE-A або Driver Vision Enhancer — це покращення зору для мехвода. Її розробила компанія Leonardo спеціально для танків Abrams. Приціл дозволяє бачити крізь пил, дим, за будь-яких погодних умов та час доби.

DVE-А дозволяє бачити крізь будь-які візуальні перешкоди

Відомо, що Україні передадуть танки M1A1 FEP — це модифікація базового М1А1. Версія FEP має оновлені прицільні прилади, включно із тепловізійним прицілом кулемета, а також оновлене бронювання та тактичну систему FBCB2. Особливістю американських танків є те, що M1A1 та M1A2 існують та модернізуються паралельно. Тому M1A1 FEP за своїми можливостями не поступається M1A2 SEPv2, який створили у 2010-х роках. Більше того General Dynamics отримали 27 млн на відновлення та модернізацію 31 танка для ЗСУ. Тому не виключено, що українська армія отримає одну з найбоєздатніших версій Abrams.

Нагадаємо, 18 липня з'явилася інформація про те, що близько 200 українських військових незабаром закінчать навчання на базі Графенвер у Німеччині на американських танках M1 Abrams.

28 липня ЗМІ писали, що США відправлять танки Abrams Україні у вересні.