Українські військові підірвали склад із боєкомплектом ЗС РФ на Херсонщині, — соцмережі (відео)

У Telegram показали відео, на якому видно, як українські бійці з дрона скинули бомбу на склад із боєприпасами росіян.

ЗСУ знищили склад із боєкомплектом ЗС РФ у селі Рибальче в Херсонській області. Про це повідомив Telegram-канал "Николаевский Ванек", який веде представник Сил оборони України.

За словами адміністратора каналу, спрацювали бійці генерал-майора Дмитра Марченка.

"Шуліки дядька Діми точковим відпрацюванням знищили невеликий склад БК неподалік н.п. Рибальче", — ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, що 118-ту бригаду ТрО волонтери озброїли 120-мм мінометами. У рамках проєкту "Довгі руки ТрО" кожна бригада отримує по 6 мінометів, дрони, рації та інше обладнання для функціонування батареї.

Також командувач сухопутних військ Олександр Сирський показав, як ЗСУ б'ють по позиціях росіян на Лиманському напрямку. Генерал-полковник показав спільну роботу артилерії 66-ї окремої механізованої бригади та розвідки 88-го батальйону тероборони.