"Привласнив 10 мільйонів гривень": СБУ затримала військового бухгалтера (фото)

За даними слідства, бухгалтер привласнив гроші із зарплатного фонду морпіхів. Підозрюваний, використовуючи схему, придбав авто преміум класу Audi Q7.

Військова контррозвідка Служби безпеки України викрила масштабну схему розкрадання бюджетних коштів, яку організував бухгалтер військової частини в Одеській області, повідомляє пресслужба СБУ.

За даними слідства, бухгалтер фінансово-економічного підрозділу окремого батальйону морської піхоти ЗСУ кошти, які він нараховував як зарплату і премію, переводив на рахунки своїх знайомих, які взагалі не проходять службу у Збройних Силах України.

Таким чином посадовець збагачувався: "завдяки схемі" фігурант придбав авто преміум класу Audi Q7. Слідством встановлено розкрадання більше ніж 10 млн бюджетних гривень.

За інформацією правоохоронців, для реалізації оборудки він вносив недостовірну інформацію до відомостей зарплат і премій особового складу військової частини. Потім подавав до обласного управління Держказначейства фальсифіковані дані.

"Щоб отримати доступ до спеціальних бухгалтерських програм, зловмисник використовував електронний ключ, який безпідставно отримав від начальника фінансово-економічної служби батальйону", — йдеться у повідомленні СБУ.

У підозрюваного були проведені обшуки за місцем роботи і проживання, виявлено коштовні гаджети і побутову техніку, які він придбав за вкрадені гроші та бойову гранату РГО.

СБУ затримала військового бухгалтера Фото: СБУ

2,5 млн привласнених гривень, які були виявлені на банківських картках його знайомих, він нібито надав у борг.

Бухгалтеру повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 191 ККУ (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). Йому загрожує до 8 років тюрми.

Нагадаємо, СБУ ліквідувала злочинну схему в Одесі. Один із фігурантів вимагав у підрядників до 20 відсотків коштів від загальної суми договору та загалом незаконно збагатився на понад 400 тисяч гривень. Двом підозрюваним у цій справі загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Крім того, Фокус писав, що в Дніпропетровській області військком заробив 350 тисяч доларів США за час повномасштабного вторгнення Росії. Підозрюваний за півтора року встиг оформити на батька кілька автомобілів і дві квартири на території міста Дніпра, а також підприємство на іншого члена сім'ї.