"Збили шість штук": влада Калузької області повідомила про масовану атаку невідомих БПЛА

Губернатор регіону заявив, що російська ППО нібито ліквідувала всі повітряні цілі. Руйнувань і постраждалих немає.

Шість невідомих безпілотників пролетіли над Калузькою областю РФ вночі 3 серпня. За словами губернатора регіону Владислава Шапші, російська ППО нібито збила всі БПЛА. Постраждалих і руйнувань не зафіксовано. Про це чиновник повідомив у себе в Telegram.

"ППО збила 6 безпілотників під час спроби прольоту через Калузьку область, постраждалих і руйнувань немає. На місці працюють оперативні служби", — написав губернатор Шапша.

У Міноборони РФ також підтвердили нічну атаку безпілотників.

"Сьогодні вночі над територією Калузької області припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку безпілотними літальними апаратами. Засобами ППО знищено шість БПЛА, — повідомили у відомстві.

Нагадаємо, 5 червня невідомі безпілотні літальні апарати атакували Калузьку область РФ. За словами водія-далекобійника, який бачив падіння БПЛА на власні очі, дрони пролітали над фургоном, який прямував із Брянська трасою М3 "Україна". За інформацією медіа, дрони впали на 283 і на 299 км траси. БПЛА не детонували і не розірвалися. У росЗМІ повідомляли, що безпілотники, які впали в Калузькій області, нібито зовні були схожі на БПЛА, якими українські військові незадовго до цього атакували Москву.

Як відомо, 3 серпня російські ворожі сили запустили щонайменше 15 дронів-камікадзе Shahed-136/131 іранського походження по території України. БПЛА летіли з Брянської області та заходили в повітряний простір із північного напрямку. Українській системі протиповітряної оборони вдалося ліквідувати всі ворожі повітряні цілі. Це була восьма поспіль масована атака баражуючих боєприпасів "Shahed" по Києву.

Фокус писав 2 серпня, що російські окупанти знову здійснили масовану атаку українських територій. ЗС РФ запустила понад 10 безпілотників іранського походження Shahed-136/131 з трьох напрямків — Курськ, Приморсько-Ахтарськ (Російська Федерація) і Чауда (Крим). У Києві ППО збила всі повітряні цілі, осколки впали в Солом'янському, Голосіївському та Святошинському районах столиці. Унаслідок атаки ніхто не постраждав.