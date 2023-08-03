В Україні оснастили на Leopard 2A4 "Контакт-1": фахівець назвав, чи буде це ефективно (відео)

За словами фахівця Миколи Саламахи, додаткове бронювання змінює динаміку машини, тому немає сенсу всі українські Leopard 2A4 оснащувати динамічним захистом.

Декілька західних країн передали Україні танки Leopard 2A4, які українські інженери додатково оснастили захистом "Контакт-1". Представник науково-виробничого підприємства "Енергія 2000" Микола Саламаха розказав в інтервʼю "Мілітарному", чи буде модернізація ефективною.

На питання журналістки, чи буде ефективним встановлення на німецькі Leopard 2A4 додаткового шару динамічного захисту "Контакт-1". Микола Саламаха звернув увагу на декілька моментів:

без дозволу виробника, а це Rheinmetall та Krauss-Maffei, доопрацювати машину не можна було б;

бронювання лобової частини Leopard 2A4 без ДЗ за рівнем захищеності краще за Т-72Б з ДЗ.

Якщо в одній з бригад встановили "Контакт-1", то це означає, що розробник схвалив таке доопрацювання. Ще одним нюансом було те, що передні парі катків перенавантажені і без додаткового ДЗ, який важитиме сотні кілограмів. Навіть при транспортуванні Leopard 2A4 гармату треба повертати назад, щоб не було перенавантаження на підвіску.

"Те, що було виконано в одній з бригад — це гарна річ. Якщо воно виконане на всіх танках бригади, то знімаю капелюха. Проте я не думаю, що це те рішення, яке можна втілювати на всіх Leopard 2A4. Тому що міняється динаміка роботи підвіски, машина трошки по іншому поводитися і на перешкодах, і при звичайному руху на різних типах місцевості", — каже Саламаха.

Такі роботи проводили українські спеціалісти. Окрім цього Саламаха заявив, що український Leopard 2A4 вже потрапляв у засідки окупантів. Він зміг витримати декілька влучань Т-62 з відстані 300 та більше метрів. Екіпаж отримав контузії, але машину вдалося вивести з-під вогню. В цьому випадку Leopard не оснащували додатковим бронюванням.

Нагадаємо, Микола Саламаха назвав, який динамічний захист ефективніший – "Ніж" чи "Релікт".

26 липня ЗМІ писали, що в Україні почали модернізовувати танки Leopard 2A4.