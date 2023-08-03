Україна влаштувала "геноцид" російської артилерії, – Forbes

За підрахунками аналітиків, на кожну знищену українську гаубицю приходиться три російських. ЗСУ мають високоточні боєприпаси та далекобійну артилерію.

Українські сили продовжують методичне просування на декількох напрямках фронту. Російські війська намагаються контратакувати в районі Кремінної. Проте Сили оборони влаштували "геноцид" артилерії ЗС РФ. Про це повідомляє Forbes.

Попри складність контрнаступу, українці переважають принаймні в одному з епізодів ширшого задуму — у контрбатарейній боротьбі. Українські війська систематично ведуть полювання на російську артилерію. У виданні стверджують, що на кожну знищену артустановку ЗСУ приходить три російські.

Цього вдається досягти завдяки західній артилерії та високоточних боєприпасів для них, якісній розвідці з українських БПЛА та, ймовірно, засобів НАТО. Або це перевага самих артилеристів у навчанні над російськими військами. Аналітик Королівського інституту обʼєднаних служб у Лондоні Джек Уотлінг каже, що триває напружена контрбатарейна дуель.

З початку контрнаступу, який почався 4 червня, Україна знищила 91 артустановку:

17 гаубиць;

40 різноманітних САУ;

34 РСЗВ.

Дані взяти з проєкту Oryx, де ведуть підрахунок втрат на війні на основі фото та відео фіксації.

Україна перемагає РФ у контрбатарейній боротьбі попри те, що у ЗС РФ змінили тактику вогневої підтримки. Вони стали частіше змінювати позиції, а також вести вогонь з декількох позицій. Також ворог став більше покладатись на високоточні боєприпаси.

Нагадаємо, 3 серпня в Генштабі заявили про знищення понад 20 одиниць російської артилерії за добу.

Фокус розбирався, чи дозволить авіація та ракети ATACMS пришвидшити деокупацію української території.