Морпіхи новоствореної 38-ї бригади показали перше відео роботи їхньої артилерії по ЗС РФ на півдні

Українські артилеристи атакували укріплені позиції противника вночі. Бійці повідомили, що цілі знищено.

У Мережі опублікували перше відео роботи артилеристів 38-ї окремої бригади морської піхоти. На записі видно, як українські бійці вночі завдають ударів по російських позиціях.

"Зброя в бій! Цілі знищені! Смерть ворогам! Артилерія 38-ї ОБрМП вражає укріплені позиції противника. Слава морській піхоті України!" — підписали бійці відео, опубліковане на Facebook-сторінці бригади.

Як відомо, 38-а бригада морської піхоти сформована на базі знаменитого 503-го батальйону морської піхоти "Борсуки". Наприкінці липня бійці знищили російський вертоліт Ка-52 "Алігатор". Ворожу техніку ліквідували пострілом із ПЗРК уранці о 7:43. Унаслідок атаки загинув екіпаж.

Пізніше стало відомо, що на борту збитого вертольота Ка-52 перебував полковник авіації Російської Федерації Віталій Табачников, який командував 112-м окремим вертолітним полком, що базується в місті Чита. Один із друзів загиблого повідомив, що 25 липня екіпаж полковника зазнав ракетної атаки, коли повертався з бойового завдання.

Нагадаємо, 14 липня бійці підрозділу ППО 47-ї окремої механізованої бригади "Магура" збили ворожий літак Су-25 та два вертольоти Ка-52. На виконання роботи українським захисникам знадобилося три дні.

Фокус розповідав 27 липня, що танкісти 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого показали роботу на передовій. Танкові екіпажі бригади з Волині продемонструвати швидкість у виконанні завдань і повідомили про успішне знищення ворогів на фронті.

Фокус також писав 2 серпня, що бійці підрозділу 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського пройшли масштабне бойове злагодження на полігоні. До тренувань залучили різні види бронетехніки. Українські захисники відпрацьовували дії для спільного виконання завдання під час штурмів позицій російських загарбників.