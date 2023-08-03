"Небайдужі патріоти": у Росії створили рух на підтримку заарештованого Гіркіна-Стрєлкова

Захисники "колишнього міністра оборони ДНР" вимагають його негайного звільнення і мають намір "продовжувати його діяльність".

У Росії з'явився рух на підтримку заарештованого Ігоря Гіркіна-Стрєлкова. Прихильники полковника називають його своїм "лідером" і "політичним в'язнем", а також вимагають його негайного звільнення з-під варти. Відповідну заяву опублікували в Telegram-каналі Гіркіна.

"Ми, прихильники, соратники та сподвижники І. І. Стрєлкова, його друзі та близькі, прості російські люди незалежно від нашої етнічної, ідеологічної та конфесійної приналежності, всі, хто щиро визнає Ігоря Стрєлкова своїм беззастережним Лідером, вимагаємо якнайшвидшого звільнення І. І. Стрєлкова (І. В. Гіркіна) з-під варти та об'єднуємося в Російський Рух на підтримку Ігоря Стрєлкова (РРС)", — повідомляють активісти.

Соратники Гіркіна повідомляють, що незадовго до арешту він дав розпорядження почати активну роботу зі створення Загальноросійського громадського руху. У планах у сподвижників полковника відкрити відділення РРС у всіх регіонах Росії.

"Кожному небайдужому російському патріоту знайдеться місце, де можна буде докласти свої сили, знання і можливості", — пишуть активісти.

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Нагадаємо, Ігоря Гіркіна-Стрєлкова затримали 21 липня. Його звинувачують у публічних закликах до здійснення екстремістської діяльності. Зокрема, у справі згадувалися два пости в Telegram-каналі від 25 травня, в яких ішлося про Крим і про проблеми з виплатами військовослужбовцям 105 і 107 десантних полків.

Співробітники правоохоронних органів забрали Гіркіна з дому близько полудня, де попередньо провели обшуки. Передбачалося, що "колишнього міністра оборони ДНР" затримали після заяви ексспівробітник ПВК "Вагнер" Дмитра Петровського, який звинуватив його в розтраті донатів, зібраних на потреби окупаційних військ.

Міщанський районний суд Москви відправив Гіркіна в СІЗО на два місяці до 18 вересня. Під час слухання полковник скаржився на здоров'я і просив призначити йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Гіркін стверджував, що перебуває в розшуку Інтерполу, а тому не збирається переховуватися за кордоном.