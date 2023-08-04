Москва ризикує: у британському Міноборони оцінили характер атак по портах біля Румунії

Росія для нанесення ударів по цілях поблизу румунського кордону застосовує не ракети, а безпілотники, бо вважає їх досить точними, щоб уникнути ескалації.

За останні два тижні Росія активізувала атаки по портовій інфраструктурі України, зокрема завдаючи ударів по портах на річці Дунаю за 200 метрів від кордону з Румунією. Таким чином Москва ставить за мету змусити міжнародне судноплавство припинити торгівлю через ці порти. Про це йдеться в повідомленні пресслужби Міноборони Великої Британії від 4 серпня.

Британська розвідка звертає увагу на те, що росіяни для ударів по портовій інфраструктурі поблизу румунського кордону застосовують іранські дрони-камікадзе (OWA). Це може свідчити про те, що в Кремлі змінили позицію щодо ризиків, пов'язаних із подібними атаками.

"Безпілотники OWA завдавали ударів по цілях, що знаходяться на відстані 200 м від кордону з Румунією. Це говорить про те, що Росія змінила свою позицію щодо ризику під час нанесення ударів поблизу території НАТО", — йдеться в публікації.

У Міноборони зазначають, що характер ударів по портах на Дунаї свідчить про те, що Росія вважає атаки саме безпілотниками обгрунтованими, оскільки вони досить точні і мають набагато скромніші боєголовки, ніж крилаті ракети. А це, своєю чергою, знижує ризики ескалації на кордоні з НАТО, ніж якби удари завдавали ракетами.

Раніше повідомлялося, що один із російських безпілотників, які атакували Ізмаїл в Одеській області, впав на території Румунії. Пізніше президент румунського Вільного союзу мореплавців Адріан Міхалчіуу у зв'язку з цим заявив, що існують ризики нападу на судна, які перебувають у припортовій зоні на Дунаї.