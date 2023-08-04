Командир "Азову" Денис "Редис" Прокопенко повернувся у стрій (фото)

Після повернення з Туреччини "Редис" проходив реабілітацію, після якої запланував повернутися до виконання бойових завдань. Пресслужба "Азову" опублікувала фото з командиром на навчанні бійців.

Командира окремого загону спеціального призначення "Азов" Дениса "Редиса" Прокопенка помітили на тактичних навчаннях бійців. Фото з "Редисом" опублікували в пресслужбі "Азову" в Telegram.

Зокрема, командир "Азову" Денис Прокопенко взяв участь у тактичних занять полку, де особливу увагу приділяли швидкому аналізу обстановки та прийняттю рішень на полі бою при взаємодії з різними видами військ. Спочатку командування "Азову" та інструктори провели аналіз помилок за результатами тактико-стройових занять, а потім бійці почали виконання маневрів із бойовими стрільбами.

"Основна мета тактичних занять — відпрацювання практичних питань планування та організації бою в наступі та обороні, управління підрозділами в бою та їх всебічного забезпечення", — йшлося в повідомленні.

Нагадаємо, 31 липня командувач Національної гвардії України полковник Олександр Півненко заявив, що командири полку "Азов", зокрема Денис "Редис" Прокопенко, готуються до повернення на фронт для виконання бойових завдань. З його слів, Прокопенко може взяти участь в бойових діях вже впродовж місяця.

8 липня президент України Володимир Зеленський заявив про повернення додому командирів "Азову" Дениса Прокопенка, Святослава Паламара, Сергія Волинського, Олега Хоменка, Дениса Шлеги, які майже рік перебували на території Туреччини.

16 липня у пресслужбі "Азову" анонсували повернення Дениса Прокопенка у стрій та показали фото бригади з командиром.