Україна отримала додаткові Bayraktar і касетні боєприпаси з Туреччини, — Oryx (фото)

Аналітичний портал Oryx повідомляє, що Києву передали 60-мм міномети і 155-мм касетні снаряди DPICM. А також додаткові Bayraktar TB2.

Туреччина доставила в Україну партію військової техніки та озброєння. Про це повідомляє аналітичний портал Oryx.

Зокрема Анкара передала Києву:

Додаткові Bayraktar TB2. Повідомляється, що озброєння вже доставлено;

Бронетранспортери. Аналітики зазначають, що інформація про їхнє доставлення підлягає уточненню;

60-мм міномети і 155-мм касетні снаряди DPICM. Повідомляється, що озброєння вже доставлено;

12,7-мм великокаліберні кулемети M2. Інформація про їхнє доставлення також підлягає уточненню.

"Більшу частину озброєння було продано Україні з великими знижками, а не подаровано", — повідомили аналітики.

Фото: Oryx Фото: Oryx Фото: Oryx

Наприкінці липня ЗМІ повідомляли, що на озброєнні ЗСУ помітили сучасні турецькі гранатомети RDS40-MGL виробництва Repkon Defence.

Офіційно про постачання гранатометів не повідомляли. У ЗМІ писали, що поки не зрозуміло, чи було озброєння придбано, чи його передали в рамках військової допомоги.

Зазначалося, що напівавтоматичний гранатомет RDS40-MGL вміщує 6 гранат калібру 40-мм. Турецька армія прийняла на озброєння розробку 2022 року. У відкритому доступі немає інформації про початок серійних постачань гранатометів у ЗС Туреччини. Українські журналісти писали, що для цієї зброї підійдуть гранати українського виробництва калібром 40х53 мм.

У серпні стало відомо, що США готують новий пакет військової допомоги для України, про який планують повідомити найближчим часом. Попередній пакет військової допомоги від США на 400 мільйонів доларів, про який повідомили наприкінці липня, передбачав постачання додаткових систем протиповітряної оборони, артилерії, інших боєприпасів, бронетехніки та протитанкової зброї. Зокрема, йшлося про високоточні снаряди для HIMARS, а також БК для артилерії та мінометів.

До цього США схвалили пакет військової допомоги на 1,3 мільярда доларів 19 липня.

Фокус писав 1 серпня, що на виставці озброєнь IDEF-2023 у Стамбулі турецька компанія Promec показала пристрій Promavzer, який робить будь-яке стрілецьке озброєння дистанційно керованим.