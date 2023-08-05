Не лише дрони: для ЗСУ розробили роботизовану платформу для кулемета й підвозу патронів (відео)

Нова технічна розробка для ЗСУ допоможе бійцям вести бій дистанційно: для цього встановлять кулемет на платформу та підберуться до позицій ЗС РФ.

ЗСУ отримають роботизовану логістичну платформу, яка здатна перевозити вантажі по складній місцевості. До платформи можна прилаштувати турель для кулемета, і тоді вона стане роботизованою зброєю для Сил оборони. Про це йдеться в дописі компанії розробника Stolb на сторінці Facebook.

Розробники опублікували кадри випробувань винаходу — роботизованої логістичної платформи NURSE. Платформа поставлена на гусениці, тому відносно вільно рухається по полю та може долати нерівності рельєфу. Керування здійснюється дистанційно — втім, не вказано, з якої відстані це можливо.

Особливих деталей розробки винахідники не оприлюднюють. Однак показують, що під час випробувань платформа перевозила людину вагою близько 100 кг, а також кілька важких ящиків. До неї також можна прикріпити кулемет, щоб дистанційно стріляти по позиціях ворога.

На сторінці Tiktok компанії публікують й інші дописи з кадрами випробувань. Водночас вказують, що ціна виробу ще не відома — наразі досліджують витривалість і можливості.

Нагадуємо, у липні українські винахідники презентували розробку — морський ударний дрон MAGURA V5. Вказувалося, що він має довжину близько 5 метрів і може перевозити вибухівку вагою до 320 кг.

Зокрема, до ЗСУ надійшла ще одна розробка — розвідувальний дрон Sirko. Пристрій коштує близько 3-9 тис. дол. і здатен безшумно вести розвідку позиції ЗС РФ на лінії фронту.

А 4-5 липня морські дрони невідомого походження атакували російські кораблі в Чорному морі. Перша атака відбулася в Новоросійську — було пошкоджено десантний корабель "Оленегорский горник", який довелося буксирувати до берега. Друга атака — на нафтовий танкер SIG, по якому влучили неподалік від Кримського мосту.