Розвідник Sirko та морський убивця MAGURA V5: чи можуть українські дрони пошкодити Кримський міст

Компактний розвіддрон Sirko та катер-камікадзе MAGURA V5 стали новинками українського ВПК. Грамотне застосування морського дрона порушить роботу моста через Керченську протоку на довгий термін, впевнені опитані Фокусом фахівці галузі.

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Українська компанія Skyassist поставила на промисловий потік виробництво розвіддрона Sirko. Апарат створили інженери з Харкова та Львова з іноземних деталей для комплектування. Договори на постачання запчастин підписували з компаніями з Китаю, Ізраїлю, Канади, Тайваню та інших країн.

Базова ціна дрона — 3 000 доларів, а в повній комплектації — понад 9 000 доларів. БПЛА передає координати розташування оператору для нанесення ударів артилерії. Sirko важко помітити завдяки малим розмірам і практично безшумному електродвигуну.

Полковник запасу Юрій Калгушкін підкреслював перевагу Sirko над коптерами DJI Mavic. Дрон Sirko вільно передає потокове відео на відстані 25 км. Аеророзвідка й дорозвідка оперативно-тактичного рівня ведеться на 65 км, зазначено на сайті розробника.

Дрон Sirko важко виявити системами РЕБ

Sirko на 90% зроблений із полімерних радіопрозорих матеріалів, це сильно ускладнює можливість його виявлення системами РЕБ. Роботу дрона високо оцінили військові ЗСУ на Куп'янському напрямку, в Херсоні та Миколаївській області.

За словами українського військовослужбовця, засновника компанії A.Drones Юрія Касьянова, подібні дрони експлуатувалися з часів початку збройного конфлікту на Донбасі 2014 року.

"Такі розвіддрони робили приватні компанії та волонтери. Sirko — звичайний коптер для стеження за позиціями ворога. Принципово нового в них майже нічого немає", — коротко пояснив він Фокусу.

Підірве опори Кримського мосту: на що здатен дрон MAGURA V5?

Ще одна новинка українського ринку безпілотників — надводний дрон MAGURA V5, показаний на військовій виставці International Defence Industry Fair у Стамбулі. Багатоцільовий надводний корабель проводить розвідку, патрулювання, пошуково-рятувальні роботи, протимінну боротьбу, охорону морського флоту й бойові місії.

Максимальна швидкість пересування — близько 80 км/год, дальність ходу — до 833 км, а корисне навантаження — 320 кг. Дрон нагадує російський корабель-розвідник "Приазов'я", що атакував уночі 11 червня цього року російський корабель-розвідник "Приазов'я" за 300 кілометрів на південний схід від Севастополя, пише "Мілітарний".

Максимальна швидкість пересування MAGURA V5 — близько 80 км/год Фото: Спецтехноэкспорт

Корабель атакували нові українські дрони невизначеного типу, один із яких називався "Кіт і Єнот". Технічні характеристики дронів були невідомі. Розробники не уточнили, чи застосовувався MAGURA V5 під час війни з Росією.

Можливо, їх могли застосувати під час останнього інциденту на Кримському мосту. Національний антитерористичний комітет РФ заявив про атаку на переправу двома українськими надводними дронами.

За час великої війни ЗСУ використовували чотири варіанти катерів-камікадзе для атак по морських об'єктах ЗС РФ, розповів Фокусу експерт Defense Express Іван Киричевський.

Маси бойової частини MAGURA V5 може не вистачити для істотного пошкодження Кримського мосту, тому краще розраховувати на далекобійні ракети, каже він.

Виробництво MAGURA V5 має бути масовим для ударів по ворожих цілях із частотою кілька разів на місяць.

"Слабке місце українських морських дронів — водометний двигун, через це затримується їхнє виробництво", — додав Киричевський.

Аналогом MAGURA V5 став технологічніший турецький дрон ULAQ KAMA. Така схожість може відкрити новий сегмент співпраці між українським і турецьким ВПК, вважають експерти організації.

Касьянов сумнівається, що цей човен використовували для атаки по Кримському мосту 17 липня. Технічні характеристики катера дозволяють це зробити — дрон може нести 300 кілограм вибухівки, додав він.

"Потрібно розрахувати кількість вибухівки, вибрати опору, яка найсхильніша до деформації, і атакувати. Питання в реалізації — купити апарати, навчити особовий склад, провести розвідку. Всі опори мосту ніхто не підриватиме (у Кримського мосту 595 опор, із яких 307 — залізничні, — ред), достатньо однієї", — пояснив військовий.

Нагадаємо, що "Армія дронів" відправила ЗСУ 1700 розвіддронів. Українським захисникам до кінця року обіцяють купити кілька тисяч дронів Mavic.

Фокус раніше писав, що в ЗСУ з'явилися потужні прожектори, які допомагають знищувати іранські дрони-камікадзе Shahed.