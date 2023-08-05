Російські війська наростили удари артилерії на Бахмутському напрямку, – Череватий

Попри збільшення ворожої активності, ініціатива, за словами речника ЗСУ, залишається на боці українських захисників.

Російські війська намагаються контратакувати на Бахмутському напрямку. Зафіксовано збільшення артилерійських ударів. Про це повідомив речник східного угрупування військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

Останнім часом російські окупанти намагаються контратакувати в районі Бахмута. Сергій Череватий підтвердив ворожі спроби вести наступальні дії, але зазначив, що ініціатива залишається на боці Сил оборони.

"Зрозуміло, що угрупування (вороже) доволі велике, зрозуміло що вони докладають зусиль, щоб максимально вибудувати там ешелоновану оборону. Дуже потужно застосовують артилерію — я б навіть сказав, ще більше", — заявив Череватий.

Протягом доби було зафіксовано 13 бойових зіткнень. Українські війська знищили 60 окупантів, ще 141 отримали поранення, а одного взяли в полон.

Також майор ЗСУ й екскомандир полку Азов Максим Жорин 4 серпня писав, що під Бахмутом продовжується наступ в умовах переважаючих сил в окупанта в техніці та особовому складі. Але найбільша проблема зараз — розвідувальні й ударні дрони ворога й хитре мінування. Окупанти почали мінувати територію не за "статутом", тому з цим складно боротись під час штурмів та наступу.

Нагадаємо, 4 серпня в ISW заявили, що ЗСУ просунулись під Бахмутом та Мелітопольському напрямку.

3 серпня ЗМІ писали, як бійці ЗСУ прикривають Сили оборони від російських дронів-камікадзе.