Хунта Нігера просить про допомогу у ПВК "Вагнер", – AP

Через ультиматум з боку Західноафриканського регіонального блоку, хунта звернулась до російських найманців, щоб утриматись у владі.

Після воєнного перевороту в Нігері хунта звернулась по допомогу до найманців ПВК "Вагнер". Про це повідомляє Assotiated Press з посиланням на два джерела.

Наприкінці липня хунта звернулась до ПВК "Вагнер", бо наближається до завершення ультиматум від західноафриканського регіонального блоку ECOWAS звільнити скинутого президента. За даними журналіста і старшого наукового дослідника Центру Суфан Вассіма Наср, під час візиту лідера хунти генерала Саліфу Моді у Малі, той звернувся по допомогу до російських найманців.

"Їм потрібен (Вагнер), бо вони стануть для них гарантією утримання влади", — заявив Наср.

Наразі відомо, що найманці вивчають прохання хунти. Таку саму інформацію підтвердив західний військовий чиновник на умовах анонімності.

ECOWAS поставили ультиматум звільнити демократично обраного президента Мохамеда Бахума. Зазначається, що блок країн закликав учасників готувати військові ресурси до того, як групі посередникам не далі вʼїхати до столиці Нігера й зустрітися з лідером хунти 4 серпня. Остаточне рішення мають прийняти країни-члени ECOWAS.

У виданні зазначають, що Нігер є важливою для Заходу країною, бо вона допомагала у боротьбі з тероризмом в регіоні. Хунта відкинула співробітництво із Францією, колишньою країною-колонізатором, та пішли на зближення з РФ. Речниця французького МЗС Анн-Клер Лежандр заявила, що наразі неможливо сказати, чи причетна РФ до держперевороту в Нігері, але очевидно, що Кремль намагається підтримувати дестабілізацію там, де вона виникає.

Разом з тим стало відомо, що Сенат відхилив запит президента Нібаса Тінубу на розгортання військ у Нігері. Законодавці погодились прийняти лише резолюцію, яка засуджує переворот і схвалює зусилля ECOWAS з відновлення конституційного порядку. Військове втручання відкинули через погано підготовлено армію Нігеру.

Нагадаємо, 4 серпня ЗМІ писали, що лідери Західної Африки готуються до військового втручання в Нігер, щоб відновити конституційний стрій.

30 липня мітингувальники вийшли на вулиці з прапорами РФ та плакатами на підтримку Путіна.