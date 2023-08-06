Знищено 17 ракет "Калібр" і 27 дронів "Shahed": результати нічної атаки ЗС РФ по Україні

Загалом українські сили ППО знищили 30 крилатих ракет.

Починаючи з вечора 5 серпня і протягом усієї ночі 6 серпня Україну атакували великою кількістю крилатих ракет і безпілотників "Shahed". Серед ракет, запущених по нашій країні були також і "Кинджали", повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у своєму ранковому зведенні.

Територія України зазнала масованого удару ЗС РФ, який було завдано за допомогою ракет повітряного і морського базування, а також безпілотників "Shahed".

Увечері 5 серпня росіяни запустили по Україні 14 ракет "Калібр", а також 3 аеробалістичні ракети Х-47 "Кинджал". Сили української ППО змогли знищити 12 "Калібрів", що ж до "Кинджалів", то ця інформація залишається засекреченою.

Друга хвиля атаки ЗС РФ по Україні припала на ніч 6 серпня, коли росіяни запустили з акваторії Чорного моря 6 ракет "Калібр", а також літаки Ту-95МС з району Каспійського моря запустили 20 ракет Х-101/Х555. П'ять "Калібрів" і тринадцять ракет Х-101/Х555 знищила українська ППО.

Також із південно-східного напрямку по Україні ЗС РФ запустили 27 дронів "Shahed-136/131", які всі були знищені.

Загалом українські сили ППО знищили 30 крилатих ракет Фото: Facebook

Обстріли Харківської області

Уранці 6 серпня росіяни завдали ракетного удару, попередньо за допомогою ЗРК С-300, по Харкову, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Ракети влучили в Холодногірський район і зараз уточнюються результати обстрілу. Станом на 9.30 ранку інформації про постраждалих не було.

Також Синєгубов повідомив про те, що ввечері 5 серпня ЗС РФ завдали удару керованою авіабомбою по нежитловому приміщенню в с. Кругляківка Куп'янського району Харківської області. Унаслідок цього загинули 2 особи і четверо дістали поранення.

Увечері 5 серпня ЗС РФ завдали удару керованою авіабомбою по нежитловому приміщенню в с. Кругляківка Куп'янського району Фото: Telegram

Обстріли Запоріжжя, Хмельницької та Київської області

Увечері 5 серпня Росія завдала ракетного удару по околицях Запоріжжя. За словами керівника Запорізької ОВА Юрія Малишка, інформації про постраждалих не надходило.

Також 5 серпня у Хмельницькій та Київській областях були вибухи внаслідок запуску росіянами ракет "Кинджал" з території Білорусі.

Згідно з ранковим повідомленням Хмельницької ОВА від 6 серпня, починаючи з вечора 5 серпня Хмельницьку область росіяни атакували тричі. Метою цих атак був аеродром у Старокостянтинові. Більшість ракет були збиті силами ППО, хоча серію вибухів було зафіксовано у Старокостянтинівській та Хмельницькій громадах. Унаслідок одного з вибухів на території елеватора в Старокостянтинівській громаді травми зазнав працівник об'єкта.