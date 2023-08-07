Артилерія, танки та корабель ЗС РФ сипляться один за одним: оновлені втрати Oryx (список)

Українська армія винищує артилерію окупантів, різноманітну транспортну бронетехніку й танки. Водночас ЗСУ втратили один Leopard 2.

Російські війська продовжують втрачати артилерію і танки під час українського контрнаступу. Про це повідомляє OSINT-аналітик Якуб Яновський із проєкту Oryx.

В оновленому списку втрат російські війська продовжують втрачати танки, артилерію, транспортні машини та зенітно-ракетні комплекси. Проте варто зазначити, що в оновлений список потраплять усі візуально підтверджені втрати, тому вони можуть бути як неточними щодо кількості, так і не нові.

Зокрема, 4 танки, з яких 3 були покинуті через пошкодження. Серед них Т-90М "Прорив" і Т-72Б3 зразка 2016 року. Також українські війська знищили 7 БМП, БТР і МТ-ЛБ. Частина з них була покинута ворогом через пошкодження.

Оновлені втрати ЗС РФ

Ефективний контрбатарейний вогонь продовжує зменшувати кількісну перевагу ЗС РФ. ЗСУ знищили дві гаубиці "Мста-Б", одну САУ "Мста-С" і 2 установки залпового вогню БМ-21 "Град". Також атака морським безпілотником дозволила сильно пошкодити великий десантний корабель "Оленегорский горняк". І українські військові знищили два зенітно-ракетні комплекси "Бук-М1-2".

Водночас аналітики Oryx підтвердили втрату російськими військами 1821 БМП різних модифікацій. Найбільше ЗСУ знищували БМП-2 (918) і БМП-1 (456). Якуб Яновський припускає, що БМП-2 є видом, що зникає, бо запаси РФ завершуються, а нові бойові машини піхоти не випускають.

Візуальні втрати ЗС РФ із БМП-1

Найбільше окупанти втрачали транспортні машини — 9 КамАЗів, Уралів і УАЗів.

Українська армія також зазнала втрат, ворог зміг знищити один танк Leopard 2A4 та пошкодити Leopard 2A6. Російські дрони атакували українську артилерію та броньовики.

Оновлені втрати ЗСУ

Нагадаємо, 5 серпня ЗСУ вперше підбили російський танк Т-55 із "мангалом".

7 серпня за даними Генштабу, ЗС РФ втратили понад 250 тисяч бійців.