"Треба ще більше": Путін наказав збільшити виробництво безпілотників, — росЗМІ

За наказом президента РФ компанія "Ростех" планує збільшити виробництво безпілотників "Куб" і "Ланцет", які російська армія використовує у війні проти України.

Президент Російської Федерації Володимир Путін доручив компанії "Ростех" наростити виробництво безпілотників "Куб" і "Ланцет", які атакують ціль шляхом самопідриву, повідомляє ТАРС.

На зустрічі з головою "Ростеху" Сергієм Чемезовим Путін сказав, що ці безпілотники показали високу ефективність.

"Удар потужний – будь-яка техніка, у тому числі іноземного виробництва, не просто горить, а ще вибухають і боєкомплекти", – заявив він.

Чемезов розповів, що обсяги озброєнь та військової техніки, які виробляє компанія "Ростех", повністю задовольняють усі запити Міноборони РФ. Однак, на думку, Путіна, відсоток випуску новітніх озброєнь має бути вищим. До таких він відніс як "Ланцети", а й танки Т-90М "Прорив".

Путін зазначив, що російські виробники справляються з нарощуванням виробництва, але потрібно ще більше.

"Мені виробники обіцяли, що вони збільшать кількість виробництва. Вони справляються з цією обіцянкою, але треба ще збільшити", — сказав президент РФ.

Чому це важливо для України

Російська армія в ході війни проти України регулярно атакує важливі українські об'єкти, використовуючи не лише ракети, а й безпілотники – серед них особливо на слуху іранські Shahed та російські "Ланцет", які по суті є керованими боєприпасами. Протягом 31 липня – 6 серпня 2023 року військовослужбовці ЗСУ знищили 34 БпЛА "Ланцет".

Нагадаємо, 7 серпня очільник МЗС Ірану Амір Хосейн заявив, що Тегеран не постачає Москві безпілотники. За повідомленням західних ЗМІ, Японія тисне на Іран, щоб той припинив постачання Росії зброї.

Нагадаємо, що за словами речника Повітряних сил Юрія Ігната, українській ППО зараз нераціонально використовувати проти "шахедів" великі системи. Для знищення ударних дронів потрібні інші засоби.