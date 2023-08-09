ЗСУ показали БТР М113 з невідомим турецьким бойовим модулем для ППО (відео)

Військові кажуть, що бойовий модуль має балістичний компʼютер, який дозволяє автоматично відстежувати та наводитись на повітряні цілі. Оглядачі не виключають, що мова йде про SARP Dual від Aselsan.

На озброєні 1-ї окремої бригади спеціального призначення імені Івана Богуна є БТР М113 з встановленим на нього турецьким бойовим модулем. Про це повідомляє пресслужба бригади у фейсбуці.

У дописі повідомляється, що новітні системи протиповітряної оборони турецького виробництва допомагають бійцям на Лиманському напрямку. Екіпаж зенітної гармати розказав про практичне застосування бойової машини на базі американського БТР М113.

Спостерігачі вважають, що військові показали бойовий модуль виробництва Aselsan — SARP Dual. Бійці кажуть, що в основі лежать кулемети калібру 12,7-мм "Утьос" та ПКМ калібру 7,62 мм. Перший кулемет є основною зброєю, а ПКМ більше захисний, щоб захищатись самому екіпажу, кажуть військові.

SARP Dual від Aselsan

"Автозахват цілі і далі вже установка веде її самостійно. Ціль рухається, а установка сама її відстежує. Розраховує все. Балістику вже розраховує компʼютер, ви просто натискаєте на спусковий гачок. Але чим менше ціль, тим важче її збивати, бо вона має свої параметри. Це турецька установка. Така ж установка стоїть в них (Туреччини) на озброєні на кордоні", — каже командир екіпажу.

Окрім цього бойовий модуль може вести вогонь в ручному режимі, якщо є така потреба. Також військові зазначають, що вони вже використовували машину в бою.

Нагадаємо, 2 серпня ЗМІ писали, що Україну зацікавили турецькі засоби ППО, які розробив Aselsan.

1 серпня ЗМІ писали, що Туреччина модернізувала штурмовик Су-25 для Азербайджану