"Шаманбат" стає амбітнішим: бійці ГУР відкрили полювання на генералів РФ, – The Times

В елітному батальйоні ГУР Міноборони зазначають, що головне в їхніх завданнях — це розвідка.

Бійці елітного батальйону "Шаман" Головного управління розвідки Міноборони вже не перший рік здійснюють рейди у тили ворога, щоб знищувати високопоставлених російських офіцерів. Про це повідомляє The Times.

Сержант на позивний "Інтелект" заявив, що у батальйону "Шаман" зросла кількість ворожих цілей або людей, в тому числі генералів для ліквідації.

"Ми провели понад десять подібних операцій за останні пів року, і ми досягли успіху", — сказав боєць.

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, ЗСУ заявляють, що ліквідували 15 російських генералів. У РФ підтвердили загибель 6, більших з яких загинули біля лінії фронту. Наприклад, у червні російські ЗМІ повідомляли про загибель полковника 1009-го мотострілецького полку Володимира Кузнецова в Бєлгородській області. В липні загинув підполковник служби безпеки ФСБ Андрій Скуратов в Брянській області.

У виданні стверджують, що загони "Шаманів" супроводжують російських партизанів, які виконують завдання на території РФ.

"Іноді інші групи можуть претендувати на наші вбивства. Найкраще працюють групи по шість осіб, які розгортаються на гелікоптерах", — заявив "Інтелект".

Також він додав, що американський гелікоптер в ГУР Black Hawk, оснащений парою кулеметів М-240. Для інших операцій вони ходять пішки, тому їм доводиться під час навчань виконувати завдання на 50 км з повним екіпіруванням.

Ключовою складовою успіху є розвідка.

"Ви знаєте, що росіяни люблять гроші і ненавидять своїх генералів, тому ми можемо отримати багато корисної інформації зсередини рядів. І у нас є багато корисного спорядження. Хлопці завжди носять із собою дрони-камікадзе, іноді вони можуть вивести з ладу навіть дуже сильну машину", — продовжує "Інтелект".

Зазначається, що раніше "Шаман" був невеликим за кількістю бійців, проте зараз він розрісся до батальйону.

Нагадаємо, 7 серпня в ГУР повідомили про рейд "Шаману" у тили ворога в Херсонській області.

27 червня ЗМІ вперше написали, що український спецпідрозділ влаштував диверсії на території РФ.