Повітряна тривога в Україні: ЗС РФ "запускають" по Україні хибні цілі, — Ігнат (відео)

За словами спікера Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, у росіян дуже потужні засоби радіоелектронної боротьби, які працюють у прифронтовій зоні.

Під час масштабної повітряної тривоги 9 серпня було зафіксовано хибні цілі, які створювалися засобами радіоелектронної боротьби ЗС РФ. Про це заявив спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону.

"Коли було зафіксовано відбій тривоги, був повторний зліт і повторна тривога, і була ймовірна загроза застосування ракет Кинджал, навіть були помилкові цілі", — заявив він.

За його словами, хибні повітряні цілі створюються засобами радіоелектронної боротьби. Тому на радарах можна побачити хибні цілі. Ба більше, таке обладнання у противника дуже потужне і працює в прифронтовій зоні.

Юрій Ігнат про повітряну тривогу 9 серпня

Нагадаємо, що 9 серпня приблизно о 17:43 Повітряні сил ЗСУ повідомили, що російські війська запустили по Україні ракети Х-47М2 "Кинджал" із літаків МіГ-31К. Telegram-канал "Николаевский Ванек", який веде представник Сил оборони України, попередив про небезпеку Черкаську та Вінницьку області. Потім, уже о 17:50 у Київській міській військовій адміністрації попередили жителів столиці про небезпеку.

Повітряну тривогу було оголошено по всій території України.

Але вже о 18:07 Повітряні сили оголосили про відбій повітряної тривоги.

Нагадаємо, що раніше Юрій Ігнат говорив, що РФ останнім часом атакує Україну ракетами "з коліс". За його словами, Росія планує відновити удари по енергетичній інфраструктурі України, але стількох ракет і дронів, як рік тому, у них уже немає.

Також міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що бійці "Гвардії наступу" тіснять ворога на півдні. За його словами, противник упирається, але Сили оборони поступово відвойовують кожен метр землі. Військовослужбовці роблять усе, щоб вигнати ворога.