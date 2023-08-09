Перевозив окупантів: ЗСУ знищили мікроавтобус військ РФ (відео)

Ворожа техніка була розташована поблизу зруйнованих будівель та густої рослинності, але це не завадило ліквідувати транспорт.

Українські захисники зуміли знищити мікроавтобус, який регулярно перевозив особовий склад ворога. Про це повідомив командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський у Telegram.

Провели успішну роботу бійці 63-ої окремої механізованої бригади. На відео видно, що техніка була розташована поблизу зруйнованих будівель та густої рослинності, але це не завадило ліквідувати транспорт.

"Гарна робота", – йдеться у дописі Сирського.

Знищення техніки росіян влітку 2023 року

Аеророзвідник зафіксував місце дислокації російської гаубиці МСТА-Б та допоміг артилеристам швидко позбутися її. Завдяки відповідним координатам бійці 30-ої бригади влучними пострілами з HIMARS ліквідували техніку. Генерал-полковник зазначив, що відбувся й вибух боєкомплекту.

Також 7 серпня бійці 3 штурмової бригади з гаубиці М119 знищили міномет в районі Бахмута. Окупанти намагалися замаскувати зброю поблизу будинку, але завдяки успішній роботі української артилерії втратили техніку. Згодом відбулося влучання. Результату вдалося досягти завдяки спільним зусиллям бійців 1-ї САБ 2-го самохідного артдивізіону Третьої штурмової бригади.

Дешеві FPV-дрони ЗСУ знищили гордість армії РФ – танк Т-90 "Прорыв". Успішне відпрацювання по цілі українські захисники провели поблизу населеного пункту Миколаївка Друга, який розташований на території Донецької області.

Нагадаємо, ЗСУ 7 серпня застосували САУ та ефектно знищили бронетехніку ворога. Група російської бронетехніки пересувалася дорогою поблизу зруйнованих цивільних будинків, але була зупинена українськими військами.