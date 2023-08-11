Мобілізація в Україні: чи мають право на відстрочку студенти, які здобувають другу освіту

За словами юриста Сергія Пройдака, мобілізувати не можуть студентів денної або дуальної форми навчання.

У законі про мобілізацію немає уточнення того, чи дає відстрочку студентам здобуття другої або третьої вищої освіти. Про це розповів юрист Сергій Пройдак у коментарі телеканалу"Еспресо".

За його словами, у багатьох ТЦК вважають, що здобувачі другої або третьої освіти вже використали своє право на відстрочку і можуть бути мобілізовані. Хоча в законі цей момент чітко не відрегульований.

Юрист зазначив, що законодавство передбачає, що студенти, які навчаються за денною або дуальною формою навчання, коли практика відбувається на виробництві, мають право на відстрочку. Це стосується також тих, хто навчається в іноземному вищому навчальному закладі. Однак призвати на військову службу можуть студентів-заочників.

Також Пройдак зазначив, що важливо, щоб у навчального закладу була ліцензія від Міністерства освіти. В іншому разі він не буде юридично вважатися таким і його студентів можуть забрати в армію. Крім того, мобілізувати можуть бакалаврів, які ще не зараховані до магістратури.

Раніше повідомлялося, які існують хвилі призову і кого з українців можуть забрати в армію. Так, загалом є чотири хвилі мобілізації і під час дії кожної повістки мають видаватися лише певній категорії громадян. Під час четвертої — призиваються абсолютно всі чоловіки.

Також нагадаємо, що в Мінцифри придумали, як посилити війська України. Безпілотники стали ефективнішими за артилерію на полі бою, тому потрібно збільшити їхнє виробництво й організувати операторів, вважає віцепрем'єр Михайло Федоров.