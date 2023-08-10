Артилеристи 40 бригади уразили склад БК та військову техніку окупантів (відео)

Бійці 63-ої окремої механізованої бригади провели коригування, а згодом українські артилеристи застосували САУ.

Артилерійські розрахунки 40-ої окремої артилерійської бригади імені Великого князя Вітовта знищили склад боєкомплекту та військову техніку окупантів. Про це йдеться у повідомленні підрозділу у Facebook.

Бійці 63-ої окремої механізованої бригади провели відповідне коригування. Згодом українські артилеристи застосували САУ та уразили склад боєкомплекту і військову техніку окупантів.

Артилерія ЗСУ у війні з Росією

Артилерія ЗСУ наприкінці липня знищила ЗРК "Бук". Українські артилеристи ліквідували російський засіб ППО, який виконував завдання щодо прикриття неба для загарбників. Ліквідація цієї техніки дала змогу відкрити цілий район для вільної "роботи" українських артилерійських підрозділів. Тепер вони можуть безперешкодно працювати по складах, піхоті й техніці ворога.

На початку липня в районі Бахмута артилерія знищила три "Гради". Оператори одного з підрозділів ССО під час спеціальної розвідки зафіксували місцеперебування трьох установок. Згодом відповідну інформацію передали побратимам із Сил оборони.

Експерти вважають, що українська артилерія поступово завойовує перевагу в контрбатарейній боротьбі проти російських загарбників. Українські бійці намагаються прорвати російські оборонні рубежі, хоча це відбувається не швидко. Військовий оглядач порталу War Zone Стетсон Пейн веде контрбатарейну боротьбу, поступово захопивши перевагу.

Нагадаємо, 25 липня військовий розкрив, що треба ЗСУ для успішних ударів дронами по РФ. Зі слів Юрія Касьянова, зараз ударів по Москві та інших регіонах Росії завдають невеликі підрозділи без єдиного плану і стратегії.