Триметрова пробоїна: зʼявились детальні фото "Оленегорского горняка" у сухому доці на ремонті

В результаті удару дрону-камікадзе корабель мав всі шанси затонути. Оглядачі вважають, що лише відчайдушна боротьба екіпажу за виживання дозволила вберегти ВДК.

В мережі опублікували фотографії російського великого десантного корабля після атаки морських дронів-камікадзе. В корпусі судна зʼявився отвір понад 3 метри. Про це повідомляє Defense Express.

В ніч на 4 серпня російській ВДК "Оленегорский горняк" був уражений дроном-камікадзе. Попри те, що у Міноборони РФ заявили про знищення всіх надводних цілей, виявилось, що великий десантний корабель все ж був суттєво підбитий. Пізніше в мережі зʼявилось фото, як корабель має сильний крен. Добу він простояв біля причалу Новоросійська, а потім його відбуксували в сухий док для відновлення.

Одна з фотографій демонструє пробоїну розміром приблизно 4 на 3 метри, частково нижче ватерлінії. У виданні зазначають, що корабель не пішов на дно як це сталося з ракетним крейсером "Москва", лише через відчайдушну боротьбу екіпажу за виживання.

Пробоїна в корпусі "Оленегорского горняка"

Судячи з розміру ушкоджень, становиться зрозуміло, що українські морські дрони мають не тільки високу гнучкість використання, але й високу вогневу потужність. Удар морського дрона-камікадзе можна прирівняти до повноцінної протикорабельної ракети чи морської міни.

При цьому аналітики оглядачі припускають, що у дронів-камікадзе є ще прихований потенціал. Обсяг пошкоджень при атаці може залежати не тільки від розміру бойової частини виробу, а й від параметрів і швидкості руху до цілі самого дрону.

Нагадаємо, 10 серпня в ВМС України заявили, що шансів повернути в стрій "Оленегорский горняк" дуже малі.

На думку представників британської розвідки, пошкодження десантного корабля ВМФ Росії "Оленегорский горняк" сильно вдарило по російському Чорноморському флоту.