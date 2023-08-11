Hellfire по окупанту: як ЗСУ використовують комплекси RBS-17 (фото)

Попри те, що комплекс вважається протикатерним, українські військові атакують ним ворожі бліндажі, позиції та легкоброньовану техніку.

Українська армія отримала протикатерний ракетний комплекс RBS-17, який веде стрільбу ракетами AGM-114 Hellfire. У виданні АрміяInform розказали, як його використовують ЗСУ.

За словами бійця з позивним "Банкір", RBS-17 складається з двох підкомплексів: з одним працює розрахунок, який відповідає за лазерне цілевказання, а другий — розрахунок самої пускової. Вони діють один від одного на відстані, а спілкуються між собою по радіостанції. Команду на пуск Hellfire дає командир розрахунку. Комплекс може працювати в будь-який час доби.

Також "Банкір" каже, що RBS-17 знаходиться на озброєні підрозділів берегової охорони або навіть на суходолі.

"Для двох розрахунків разом потрібно 5 людей: двоє — на лазер, три — на пускову. Окрім самого комплексу, тут передбачений і транспортний засіб для нього та особового складу. Лазерний підкомплекс, як правило, розташовується на передовій, щоб була пряма видимість до цілі. А пускова установка може бути розташована за декілька кілометрів, у глибині наших позицій", — пояснює "Банкір".

Головка наведення Hellfire

Також він додає, що попри те, що комплекс вважається протикатерним, що Україна, що західні партнери використовували RBS-17 в гарячих точках і на суходолі. За словами військовослужбовця, дальність ураження ракети Hellfire складає 8 км, залежно від режиму ведення вогню. Боєприпас летить до цілі на висоті 100-400 метрів від землі. Боєголовка шукає лазерну пляму й за допомогою крил летить у ціль.

"Наразі у нас діє певна кількість розрахунків на визначених напрямках, вони використали вже певну кількість ракет, які всі пішли в ціль", — заявив боєць.

Також він додав, що навчання для опанування протикатерного ракетного комплексу їх відправляли в Норвегію. Там RBS-17 стоїть на озброєні з 1998 року. Окрім осколково-фугасних боєприпасів є термобаричні та кумулятивні. Цілями для бійців зазвичай стають вогневі позиції окупантів, бліндажі та легкоброньована техніка.

Нагадаємо, 21 жовтня в мережі зʼявилось відео застосування комплексу RBS-17 по наземній цілі.

22 березня ЗМІ писали, що Словаччині запропонували 12 гелікоптерів Bell AH-1Z Viper після постачання Україні винищувачів МіГ-29.