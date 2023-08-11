"Виникли технічні складнощі": окупанти розповіли скільки триватиме ремонт Чонгарського мосту

Автомобільний міст на кордоні окупованого Криму з Херсонською областю постраждав унаслідок ракетної атаки ЗСУ 6 серпня. За інформацією українських військових, переправа була важливим логістичним шляхом для російських окупантів.

Ремонт Чонгарського мосту після нещодавньої ракетної атаки триватиме щонайменше місяць. Про це повідомив глава окупаційної адміністрації Херсонської області Володимир Сальдо в коментарі росЗМІ.

"Приблизні терміни відновлення — не менше ніж місяць. А то й два місяці роботи триватимуть", — сказав він.

За словами Сальдо, під час ремонту виникли "складнощі технічного плану", які зараз вивчають фахівці. Він також запевнив, що сухопутний маршрут до Криму через окуповані регіони справляється з потоком машин, попри обстріли мостів у Херсонській області.

Нагадаємо, 6 серпня вдень стало відомо, що по Чонгарському мосту, що з'єднує Крим із Херсонською областю, було завдано ракетного удару. За версією глави окупаційної адміністрації Володимира Сальдо, автомобільну переправу і селище Чонгар атакували ракетами Storm Shadow. Міст зазнав пошкоджень. Також постраждала місцева селищна школа.

Пізніше росЗМІ опублікували інформацію про те, що ракетного удару було завдано і по автомобільному мосту через протоку Тонку, що з'єднує Генічеськ з Арабатською стрілкою. Очевидці повідомляли, що легкі осколкові поранення дістала людина, яка сиділа в машині, в яку прилетів уламок ракети. Після атаки призупинив роботу пункт пропуску "Джанкой".

6 серпня ввечері Збройні сили України підтвердили ракетні удари по двох автомобільних мостах — Чонгарському та мосту через протоку Тонку. За інформацією ЗСУ, це були важливі логістичні шляхи для окупантів.

Нагадаємо, у липні Міноборони РФ повідомило деталі атаки БПЛА окупованого півострова Крим. За повідомленнями російського міністерства, засобами РЕБ нібито "приземлили" 14 українських безпілотників, 11 з яких упали в акваторії Чорного моря.

Фокус також писав, що військові розповіли, як зруйнувати Чонгарський міст. На думку полковника ЗСУ в запасі, військового льотчика-інструктора Романа Світана, для серйозного виведення переправи з ладу вистачить 5-7 британських ракет Storm Shadow.