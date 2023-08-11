"Оборонна система застаріла": у ГУР попередили жителів Москви про збільшення атак БПЛА

За словами представника розвідки Андрія Юсова, оборонна система РФ неефективна і концепція безпеки дедалі більше віддаляється від жителів Москви.

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов 11 серпня в інтерв'ю Kyiv Post попередив тих, хто живе в Москві, щоб вони очікували нових атак безпілотників.

Коментарі Юсова прозвучали незабаром після повідомлення про вибух на Карамишевській набережній під Москвою вранці 11 серпня. Він заявив, що протиповітряна оборона російської столиці, схоже, не здатна захистити своїх громадян, оскільки війна безпілотників між двома країнами продовжує загострюватися.

Юсов зазначив, що після збільшення останніми тижнями українських атак "концепція безпеки все більше віддаляється від жителів Москви".

"Увесь світ продовжує бачити, що оборонна система Росії і країни, яка претендує на провідну роль на ринку озброєнь, неефективна, застаріла і не може адекватно реагувати на сучасні виклики", — заявив представник ГУР.

На думку Андрія Юсова, ця тенденція може наштовхнути москвичів на правильні висновки і вони перестануть вірити російському телебаченню і пропаганді.

Що відомо про вибухи в Москві 11 серпня

11 серпня російські ЗМІ повідомили про те, що на північному заході Москви було збито безпілотник, уламки якого впали в районі Карамишевської набережної.

За словами очевидців, було чути сильний хлопок і видно дим, в навколишніх будівлях затряслися вікна, у машин спрацювали сигналізації. У Міноборони заявили, що подія — це спроба України атакувати БПЛА об'єкт на території Москви.

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк висловився про вибухи, які останнім часом почастішали на території Російської Федерації. Він запевнив, що таких інцидентів з часом стане тільки більше через нестабільну ситуацію в суспільстві.

Нагадаємо, 11 серпня повідомлялося, що аеропорт "Внуково" знову ввів план "Ковер". У Росії закрили повітряний простір для цивільних суден, пояснивши це "безпекою польотів". Пізніше в столиці прогримів вибух — мер Сергій Собянін підтвердив, що поблизу міської набережної впали уламки безпілотника.

Раніше, 10 серпня, Москву також атакували безпілотники. Міський голова столиці РФ Сергій Собянін заявив, що ППО збила два дрони.