Знайшли "прогалину" у ППО: для атаки по Москві використовували БПЛА "Бобер", — росЗМІ

За даними російського слідства, раніше Україна нібито запускала дрони в розвідувальних цілях, щоб знайти слабке місце в "посиленій обороні Москви".

У п'ятницю, 11 серпня, столиця Російської Федерації зазнала атаки безпілотного літального апарату "Бобер". Про це пише російське видання "Коммерсант" із посиланням на дані слідства.

Повідомляється, що БПЛА було придушено в Північно-Західному окрузі Москви, внаслідок чого він упав і вибухнув у парку. За інформацією росЗМІ, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Російські слідчі стверджують, що за атакою нібито стоїть Україна. За їхніми даними, внаслідок довгої підготовки до нальоту в протиповітряній обороні російської столиці було знайдено "прогалину".

У публікації також ідеться, що "Бобер", імовірно, злетів із території Черкаської області. Судячи з кадрів, знятих очевидцями, безпілотник рухався над Москва-рікою, потім пішов на зниження і вибухнув у лісопарковій зоні.

ЗМІ пишуть, що аналогічні дрони раніше атакували будівлі в "Москва-Сіті" і ще кілька об'єктів у столиці РФ. Згідно з однією з версій, згадані БПЛА було запущено з розвідувальною метою, що дало змогу "намацати можливу прогалину у посиленій обороні Москви".

Вибух у Москві 11 серпня: що відомо

Нагадаємо, 11 серпня в Москві прогримів вибух. Російський аеропорт "Внуково" тимчасово закрили через безпілотник у небі.

Мер Сергій Собянін підтвердив, що поблизу міської набережної впали уламки дрона. За його словами, БПЛА було ліквідовано силами протиповітряної оборони.

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк 11 серпня попередив, що вибухів на території Російської Федерації побільшає, а ефективність атак безпілотних літальних апаратів по країні підвищуватиметься.