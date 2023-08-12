Бєлгородську область "атакував" безпілотник: невідомий об'єкт спускався на парашуті (фото)

Росіяни звинуватили українців у атаці БПЛА з вибуховим пристроєм на парашуті.

Російська система ППО нібито збила український безпілотник на території Бєлгородської області. У Telegram-каналі губернатор регіону В'ячеслав Гладков 12 серпня повідомив подробиці.

З йог слів, мешканці Шебекінського округу чули гучний вибух. Це наче працювала система ППО. Інформацію щодо наслідків не надходила.

У Telegram-каналі Shot повідомили, що місцеві мешканці бачили, як щось спускалося з неба на парашуті. Попередньо, це міг бути вибуховий пристрій, який ніс на собі знищений ППО безпілотник.

нібито бпла у Бєлгородській області Фото: Shot

Ситуація у Бєлгородській області РФ

Російські ЗМІ повідомили, що ЗСУ із радянських танків Т-72 обстріляли Бєлгородську область. За інформацією пропагандистів, інцидент стався 6 серпня. Сили оборони нібито завдали удару по території РФ з Чугуївського району Харківської області.

Французьке ЗМІ у липні показало, як "кадирівці" охороняють Бєлгородську область. Телеканал TF1 випустив репортаж про чеченських бойовиків, які "наглядають" за прикордонною зоною РФ. При цьому журналісти не згадали про те, хто є агресором у війні РФ проти України.

Два українські дрони 4 липня проникли в Бєлгородську область. Безпілотники українського виробництва "Валькірія" і "Лелека-100" заглибилися на понад 20 кілометрів у тил противника поруч із російсько-українським кордоном.

Нагадаємо, у серпні теробороні Бєлгородської області видали зброю. У Кремлі видачу автоматів і протидронних рушниць бєлгородському формуванню пояснили "ситуацією в прикордонному регіоні". Їм видали автомати, протидронові рушниці та автомобілі УАЗ. У теробороні цього російського регіону значиться близько трьох тисяч осіб.