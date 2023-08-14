Вертоліт підлетів до палуби: з'явилися кадри можливого огляду судна Sukru Okan (відео)

Російські мілітарі-пабліки показали, як вертоліт наблизився до палуби і в його кабіну швидко стрибнули озброєні люди. Ймовірно, це були солдати ЗС РФ, які оглянули судно.

Російський військовий вертоліт підлетів до іноземного вантажного судна Sukru Okan, яке прямувало в український порт Ізмаїл. Відео підльоту з'явилося в російських мілітарі-пабліках.

Судячи з кадрів, військові РФ не вели попереджувальний вогонь, гелікоптер наблизився до палуби і в кабіну сіли кілька озброєних людей. Можливо, це були російські солдати після огляду суховантажу.

Український блогер Роман Шрайк зазначив, що судно могли зупинити майже одразу при виході за межі територіального моря Туреччини. Це приблизно за 12 км від морського кордону Туреччини.

Порт призначення Sukru Okan змінили на румунський Суліна

Після зупинки та огляду вказали змінений порт призначення з українського Ізмаїла на румунський порт Суліна, додав він.

Міжнародна розвідспільнота InformNapalm зазначає, що екіпаж танкера Olvia спостерігав за ситуацією із суховантажем Sukru Okan.

"Маршрут танкера дійсно пролягав і навіть перетинався із суховантажем Sukru Okan. Ми також побачили відео, яке нібито ілюструє, що російський гелікоптер Ка-29 висаджує спостережну команду на борт якогось судна, тому попросили додаткові коментарі у спостерігача, який описав ситуацію", — вказали у спільноті.

Зазначимо, що українське командування "Південь" поки не може підтвердити подію в Чорному морі з турецьким судном Sukru Okan. Росіяни всіляко намагаються показати панування в Чорному морі і часто вдаються до актів агресії, говорили військові.

Міноборони Росії 13 серпня заявило про попереджувальні постріли і висадку десанту на турецьке судно Sukru Okan. Міжнародна розвідспільнота InformNapalm спростовувала ці повідомлення — вертольота і пострілів не було.