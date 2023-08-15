Удари по Львову і Дніпру: ЗС РФ атакували українські міста ракетами (фото)

Російські війська, як повідомив мер Львова Андрій Садовий, вдарили по житловій інфраструктурі міста. Також, за словами голови Дніпропетровської ОВА, є "приліт" по підприємству Дніпра.

У ніч на 15 серпня російські окупанти обстріляли Україну ракетами. Так, унаслідок атаки ЗС РФ у Львові було пошкоджено житлову цивільну інфраструктуру. Про це повідомив мер міста Андрій Садовий у себе в Telegram.

За його словами, сили ППО України збили дуже багато російських ракет.

"Багато збитих ракет, але і є попадання по Львову. На жаль, постраждали і приватні будинки. Відповідні служби всі вже на виїзді", — написав він.

Раніше Садовий повідомляв про вибухи в місті.

Також про "приліт" говорив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

"Попередньо: є попадання в нашій області", — заявив він у себе в Telegram.

Пізніше Садовий повідомив, що в одному із житлових будинків на верхніх поверхах триває евакуація.

Атака ЗС РФ на Дніпро

Крім того, російські війська обстріляли ракетами місто Дніпро. Так, голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що ЗС РФ завдали удару по одному з підприємств міста приблизно о 04:20 ранку. За попередніми даними, є один постраждалий.

"О 4:20 (вдарили, — ред.) по одному з підприємств Дніпра. Спалахнула пожежа. Попередньо, 1 потерпілий", — написав Лисак.

Також жителі Дніпра після вибухів у місті почали знаходити на вулицях осколки ракет і ділитися фото в соціальних мережах.

Удар ЗС РФ по Луцьку

Голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко повідомив у Telegram про "приліт" у Луцьку.

За його словами, російські війська атакували підприємство в місті. За попередніми даними, двоє людей постраждали.

"Волиняни, під час нічної повітряної тривоги в області працювали сили ППО. Але, на жаль, є "приліт" в одне з підприємств промисловості в обласному центрі. Наразі відомо про двох постраждалих. Про їхній стан згодом повідомимо", — написав він.

Нагадаємо, що в Міноборони Великої Британії 14 серпня повідомили, що РФ обстрілює зерносховища ракетами для знищення авіаносців. Там зазначили, що РФ атакує українські зернові сховища ракетами Х-22, а також часто використовує дрони-камікадзе.

"Наразі Росія використовує деякі зі своїх найкращих озброєнь для ураження об'єктів інфраструктури та транспортування зерна", — сказано в повідомленні.