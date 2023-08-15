"Якщо хочете": Данілов допустив, що Україна може внести зміни до "формули миру" Зеленського

Основними принципами мирного плану України є виведення російських військових з нашої території та повернення на кордони 1991 року.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що в українській "формулі миру" не можна змінити основні принципи, тоді як можна змінити послідовність пунктів. Про це він повідомив в інтерв'ю "La Repubblica".

Журналісти запитали про гнучкість українського плану миру, на що Данілов зазначив, що Україна може змінити лише послідовність його виконання.

"Ми можемо змінити послідовність пунктів, якщо хочете", — сказав Олексій Данілов.

З його слів, основними принципами мирного плану є виведення Збройних сил Російської Федерації з території України та повернення на кордони 1991 року. Цей пункт залишиться незмінним.

Секретар РНБО зазначив, що західні партнери не тиснуть на Україну, аби ініціювати переговори з Росією. Натомість Захід не вказував жодних зобов'язань щодо ведення перемовин.

"Повідомлення про цей нібито тиск нічим не підтверджуються", — додав Данілов.

Складові "формули миру" Володимира Зеленського

У грудні 2022 року президент Володимир Зеленський назвав складові національної "формули миру", серед яких були:

гарантії радіаційної та ядерної безпеки;

гарантії продовольчої безпеки;

гарантії енергетичної безпеки;

зупинка російського ракетного терору;

гарантії визволення всіх полонених;

повернення всіх депортованих українців.

Варто зазначити, що пресцентр Ради національної безпеки та оборони України поки що не оприлюднив повну версію інтерв'ю Олексія Данілова виданню La Repubblica.

Нагадаємо, 13 серпня радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна не змінюватиме складові "формули миру". Адже для України перемога — це не лише звільнення всіх тимчасово окупованих територій, але й створення умов, які унеможливлять повторення агресії РФ.

2 серпня голова Офісу президента Андрій Єрмак назвав три рівні стратегії щодо імплементації "формули миру".

22 червня Фокус писав про те, що Парламентська асамблея Ради Європи підтримала українську "формулу миру" президента Зеленського.